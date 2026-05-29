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Potosinos, a un paso del América

José María Hernández y Koutaro Nakashima con la oportunidad de quedarse

Por Romario Ventura

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Potosinos, a un paso del América
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      El talento potosino continúa abriéndose camino en el futbol mexicano gracias al trabajo del Centro de Formación Promotora San Luis, luego de que los jóvenes José María Hernández y Koutaro Nakashima se encuentren actualmente en la etapa final de visorías del Club América, en la Ciudad de México, dentro de la categoría 2009.

      Ambos futbolistas recibieron esta oportunidad derivada del seguimiento y desarrollo que se realiza en Promotora San Luis, institución encabezada por Juan Antonio "Pinga" Salazar, quien ha impulsado a diversos jugadores locales en busca de oportunidades dentro del futbol profesional.

      José María Hernández expresó su agradecimiento por la posibilidad de integrarse a una institución de gran tradición como las Águilas del América, destacando que se trata de uno de los sueños más importantes en su carrera deportiva.

      Por su parte, Koutaro Nakashima se mostró entusiasmado por encontrarse a un paso de formar parte de las fuerzas básicas del conjunto azulcrema, asegurando que continuará trabajando para cumplir el objetivo y seguir creciendo futbolísticamente.

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      En este proceso también ha sido fundamental la participación de Ricardo Ochoa, visor del Club América, quien ha dado seguimiento constante al talento juvenil de San Luis Potosí y ha puesto especial atención en el desempeño de ambos jugadores.

      Asimismo, adelantó que otros jugadores potosinos continúan preparándose para próximas visorías en Coapa, con la intención de seguir colocando talento local en equipos profesionales del futbol mexicano.

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