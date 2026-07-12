Potosinos brillan en Aguascalientes
Logran buena cosecha de preseas en el Torneo Grado 2 de tenis
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El tenis potosino continúa cosechando importantes resultados a nivel nacional. Los jóvenes Renata Romero y Julián Sotelo tuvieron una actuación sobresaliente en el Torneo Grado 2 celebrado en Aguascalientes, al conquistar los campeonatos de singles y dobles en la categoría de 14 años.
Renata Romero firmó un torneo perfecto al coronarse campeona en la modalidad de Singles Femenil 14 años y posteriormente completar el doblete al obtener también el título en Dobles Femenil 14 años, confirmando el gran nivel que atraviesa en el circuito juvenil.
Por su parte, Julián Sotelo también tuvo una destacada participación al quedarse con los campeonatos de Singles Varonil 14 años y Dobles Varonil 14 años, consolidándose como uno de los jóvenes talentos del tenis potosino.
Estos resultados son reflejo del esfuerzo, la disciplina y el trabajo constante que ambos jugadores realizan día a día, además del respaldo de sus entrenadores y familias, factores que han sido fundamentales para su desarrollo deportivo.
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Con estas cuatro coronas obtenidas en Aguascalientes, Renata Romero y Julián Sotelo reafirman el crecimiento del tenis juvenil de San Luis Potosí y continúan proyectándose como promesas con un futuro alentador dentro del deporte blanco.
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