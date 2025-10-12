Potosinos FC cae ante el León-Gen

Un doloroso revés sufrió el Potosinos Futbol Club al caer 1-0 ante León-GEN, en duelo correspondiente a la jornada 6 del Grupo XII de la Temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional, disputado en la cancha Esmeralda-GEN.

El encuentro fue intenso y muy disputado en el medio campo, con dos equipos que pelearon cada balón. El conjunto local, León-GEN, buscaba imponer condiciones y mantener su paso invicto, mientras que los dirigidos por René Isidoro García intentaban conseguir su primera victoria como visitantes.

Durante la primera mitad, ambos equipos mostraron orden táctico y equilibrio en las acciones. Las llegadas a gol fueron escasas pero con cierto peligro, sin que ninguno lograra abrir el marcador, por lo que el partido se fue al descanso con empate sin goles.

En la segunda parte, las condiciones del juego se mantuvieron similares, lucha constante en el mediocampo y defensas bien plantadas. El cuadro potosino generó varias oportunidades a la ofensiva, pero no logró concretarlas. La paridad se rompió cuando, tras una falta cerca del área, León-GEN cobró un tiro libre con centro al corazón del área, donde Milán Andriy González Muñoz apareció para rematar de cabeza y marcar el único gol del encuentro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A partir de ese momento, el Potosinos Futbol Club adelantó líneas en busca del empate, generando presión sobre la defensa local, pero el tiempo no les alcanzó y el marcador ya no se movió.

Con este resultado, León-GEN llega a 15 unidades, se mantiene invicto en cinco juegos y se coloca momentáneamente como líder del Grupo XII. Por su parte, Potosinos Futbol Club se queda con 9 puntos, lo que podría hacerlo descender algunos lugares en la tabla general.

El conjunto potosino volverá a los entrenamientos para preparar su siguiente compromiso, en el que buscará volver al camino del triunfo cuando reciba al Necaxa, el próximo sábado 18 de octubre a las 16:00 horas, en la Unidad Deportiva López Mateos.