Deberá pagarse a las tropas: Trump

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el sábado que ha ordenado al Departamento de Defensa que utilice “todos los fondos disponibles” para asegurar que el personal militar reciba su pago el miércoles a pesar del cierre del gobierno, una solución a corto plazo que no se aplicará a los cientos de millas de trabajadores federales que han sido despedidos temporalmente.

El mandatario escribió en una publicación en redes sociales que accionaba porque “nuestras Valientes Tropas no recibirán los cheques de pago que les corresponden el 15 de octubre”.

La medida del presidente republicano elimina uno de los puntos de presión que podrían haber obligado al Congreso a actuar, asegurando probablemente que el cierre —que se encuentra ya en su undécimo día— se extenderá a una tercera semana y posiblemente más.

Pero no parece que haya una medida similar para los empleados federales que también están trabajando sin paga al tiempo que millas están siendo despedidos durante la interrupción de las operaciones gubernamentales.

Trump culpó a los demócratas y dijo que usaba su autoridad como comandante en jefe para ordenar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que “use todos los fondos disponibles para que nuestras Tropas sean PAGADAS el 15 de octubre”. El presidente republicano añadió: “Hemos identificado fondos para hacer esto, y el secretario Hegseth los usará para PAGAR A NUESTRAS TROPAS”.

Los ,ilitares estaban en riesgo de no recibir su próximo cheque de pago el miércoles después que el gobierno cerrara el 1 de octubre, al inicio del ciclo presupuestario militar. Estados Unidos tiene alrededor de 1,3 millones de militares en servicio activo, y la perspectiva de que se queden sin paga ha sido un punto focal en las discusiones del impacto negativo del cierre por parte de los legisladores.