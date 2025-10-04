Power mexicano en playoffs de GL

CIUDAD DE MÉXICO.- “¡Mexicanos al grito de guerra!”, pregona nuestro himno nacional y en este octubre tres peloteros tricolores encarnarán este verso en la postemporada del beisbol de las Grandes Ligas.

Alejandro Kirk (Toronto), Andrés Muñoz (Seattle) y Javier Assad (Chicago) tendrán roles protagonistas con sus respectivas organizaciones en el camino rumbo a la Serie Mundial, misma que no cuenta con un beisbolista mexicano desde que el mazatleco José Urquidy se impuso en el Clásico de Otoño con los Astros de Houston en 2022.

A la serie más importante del beisbol mundial le ha faltado el talento y entrega que sólo los peloteros nacidos en México presumen. Hoy hay tres candidatos que pueden llegar a la disputa por el campeonato en Las Mayores. El dominio de Assad en el montículo, el fuego que sale del brazo de Muñoz a la hora cerrar la cortina y el control de juego que Kirk impone detrás del plato, son los aportes de la delegación mexicana que busca trascender de cara a un año importante.

En 2026 México buscará la hazaña de proclamarse en el Clásico Mundial y estos tres elementos serán clave en las aspiraciones de la novena que dirige Benjamín Gil. Mientras llega la fecha, la mira está puesta en la SM. Kirk enfrentará a los poderosos Yankees. Andrés Muñoz, por su parte, enfrentará a los Guardians de Cleveland. En el viejo circuito, Javier Assad de los Cubs, tratará de ayudar a su equipo a lograr su primer título desde 2016.

DOBLE NACIONALIDAD

El Clásico Mundial de Beisbol celebrado en 2023 fue un fenómeno en México, país que se quedó a un out de disputar el título con Estados Unidos.

La fanaticada mexicana arropó con mucho cariño a aquellos peloteros de doble nacionalidad que portaron con orgullo la camisola tricolor. Encabezada por el carismático Randy Arozarena, la legión de mexicanos con doble nacionalidad también busca poner la bandera de México en la Serie Mundial.

El jardinero mexicanocubano es uno de los hombres clave en las aspiraciones de los Mariners de Seattle. Arozarena firmó su mejor año en cuanto a cuadrangulares refiere, con 27 palos de vuelta entera en temporada regular. Acompañado de Andrés Muñoz, Randy y los Mariners buscan el primer título en su historia.

Esto en lo que a la Liga Americana refiere, porque en el viejo circuito hay dos lanzadores mexicanoestadounidenses que desde la lomita pueden marcar diferencia para sus respectivas organizaciones, pero sólo uno podrá continuar Tajuan (Phillies) y Frank Anthony Banda (Dodgers).