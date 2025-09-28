logo pulso
Por Romario Ventura

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Presenta Villa de Pozos cartelera deportiva

En el Container Park 7 del municipio de Villa de Pozos se llevó a cabo la presentación oficial de los eventos deportivos que formarán parte de la Feria Regional de Villa de Pozos 2025, con una agenda de 16 actividades en diferentes disciplinas, marcando la primera edición de estas competencias como municipio.

Las acciones iniciarán con el Torneo de Ajedrez, disciplina que ha despertado gran interés con la inscripción de 130 niños participantes. Posteriormente, el domingo 5 de octubre se celebrará la Carrera Off Road, con arranque y meta en Ciudad Satélite, pactada a seis vueltas.

Ese mismo día, a las 8:00 horas, se correrá la Carrera Atlética en distancias de 5 y 10 kilómetros, con categorías por edad, inscripción gratuita y un cupo limitado a 400 corredores. También se realizarán competencias infantiles de 2 a 14 años, partiendo de la calle Cinco de Mayo frente a la iglesia de la plaza principal.

Dentro de las actividades destacadas, Erick Omar Rodríguez Estrada, sensei organizador, anunció el torneo de artes marciales mixtas con causa, programado para el sábado 4 de octubre, cuyo objetivo será recaudar fondos para apoyar a dos atletas locales en su viaje al Campeonato Mundial de Taekwondo en Argentina.

