Canastean los Dorados a Santos del Potosí

Por Romario Ventura

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Canastean los Dorados a Santos del Potosí

A pesar de la derrota sufrida este sábado frente a los Dorados de Chihuahua con marcador de 89-57, la escuadra de los Santos del Potosí logró asegurar su clasificación al play-in de la temporada 2025 de la Liga Caliente LNBP, donde enfrentará a los Mineros de Zacatecas.

El equipo potosino disputará los encuentros de visita los días jueves 2 y viernes 3 de octubre; en caso de forzar un tercer duelo, este se jugará en el Auditorio Miguel Barragán el próximo 6 de octubre.

En lo que fue el último compromiso de la fase regular, el entrenador canadiense Doug Plumb optó por darle descanso a varios de sus jugadores titulares con el objetivo de prevenir lesiones y llegar con plantel completo al play-in. Entre los que no vieron actividad se encuentran Luismal Ferreiras, Jaire Grayer, Alex Williams y Jermaine Haley.

El desarrollo del partido fue ampliamente dominado por el cuadro chihuahuense, que se impuso desde el primer periodo con parcial de 27-12. Para el descanso, la ventaja se amplió a 55-26, y en el tercer cuarto el marcador ya reflejaba un contundente 73-44. Finalmente, los Dorados sellaron el triunfo con el 89-57 definitivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De esta manera, Santos del Potosí concluye la temporada regular con la mira puesta en el play-in, etapa en la que buscará mantenerse con vida en la competencia y avanzar a la postemporada.

