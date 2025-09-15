Presentan la 3ra. Copa Charcas de Basquetbol

Con la presencia de autoridades deportivas y organizadores locales, se llevó a cabo la presentación de la III Copa Charcas de Basquetbol, torneo que rendirá homenaje a Eliab Noé Martínez Cerdas y que se disputará del 17 al 19 de octubre en distintas sedes del municipio de Charcas, San Luis Potosí.

El anuncio se realizó en La Huerta La Palapa, donde estuvieron presentes Aarón Castañeda, presidente del comité organizador; José Luis García García, director de la empresa “Tu Tiempo a Tiempo”; además del exjugador profesional de los Santos de San Luis, Armando Mariscal Mata, quien será invitado especial del evento. También participaron los niños Darío y Santi Castañeda, quienes tendrán actividad dentro del torneo.

La junta previa con los equipos inscritos se celebrará de manera virtual el lunes 13 de octubre a las 20:30 horas, mientras que la ceremonia de inauguración está programada para el sábado 18 de octubre a las 20:00 horas, en la cancha municipal del parque, con la presencia obligatoria de todos los equipos uniformados.

La inscripción para los equipos se mantiene en 2 mil pesos, y entre los clubes ya confirmados se encuentran Guerreros y Cachorros de Matehuala; Tigres y Patos de Cedral; Topos de Villa de la Paz; Venaditos de Venado; Damburitas de Charcas; así como representativos de San Luis Potosí capital como Tigres, Fox y Hormiguitas, entre otros.

La Copa contempla diversas categorías, desde infantiles mixtas hasta la especial U18, en ramas varonil y femenil, con premiación en trofeos, medallas y reconocimientos como mejor canastero y la entrega de la tradicional pulsera MVP en cada encuentro.