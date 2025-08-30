Presentan la segunda edición de carrera atlética

La mañana de este viernes se llevó a cabo la presentación oficial de la Segunda Edición de la Carrera Atlética “En Familia con la Sagrada Familia 2025”, evento organizado por la Parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret, que se realizará el domingo 21 de septiembre a partir de las 8:00 horas, con salida y meta en Cordillera Himalaya, a un costado de la parroquia.

La justa contempla recorridos de 3, 6 y 9 kilómetros, además de una carrera especial de 1 kilómetro para niños. El costo de inscripción será de 350 pesos del 21 de agosto al 14 de septiembre, y de 400 pesos a partir del 15 de septiembre; mientras que la competencia infantil tendrá un precio de 200 pesos.

Las inscripciones podrán realizarse en la Notaría Parroquial de la Sagrada Familia de Nazaret y en distintos puntos de venta de Tu Tiempo a Tiempo, entre ellos: Sweet Vegan, Local Coyote, Salvajes Runner Center, Balam Clínica Veterinaria, La Pape, Dulcería La Estrella, AVS, Lomas Raquet Club y La Loma.

Se premiará a los tres primeros lugares de cada distancia, con una bolsa de: 1er. Lugar: $1,500; 2do. Lugar: $1,200; 3er. Lugar: $1,000. El paquete del corredor incluirá playera oficial, chip desechable y medalla. La entrega de kits se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 12:00 a 19:00 horas, en el atrio de la Parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret. Los organizadores recalcaron que no habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día del evento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el presídium estuvieron presentes el padre Alejandro García Sánchez, titular de la parroquia; Claudia Camacho, de la comisión pastoral y parte del comité organizador; y José Luis García, representante de la empresa de jueceo y cronometraje Tu Tiempo a Tiempo.