logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Presentan Lid Atlética Grupo Gempsa 2025

Por Romario Ventura

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan Lid Atlética Grupo Gempsa 2025

Este martes se llevó a cabo la presentación oficial de la 17ª Carrera Atlética Grupo Gempsa 2025, evento que se realizará el próximo domingo 30 de noviembre en el interior del Parque Tangamanga I, con salida y meta en el Campo Búfalos, pista máster hoyo, a partir de las 9:00 de la mañana, en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

Durante la presentación estuvieron presentes el Ing. Miguel Amaya Martínez, del comité organizador; el exolímpico potosino Juan Armando Quintanilla; la C.P. Eufrosina Pinedo Pinedo, tesorera de Grupo Gempsa; el Ing. J. Jesús Martínez Pérez, director general; el Ing. Omar Alejandro Martínez Cadena, coordinador de la carrera; Daniel Duval, representante de la empresa Tu Tiempo a Tiempo; y el Ing. José Luis Galván Ramírez, del comité organizador.

La convocatoria está abierta a equipos, clubes, atletas y público en general, quienes podrán inscribirse en línea a través del sitio tutiempoatiempo.net/17a-carrera-atletica-grupo-gempsa. La inscripción en su primera fase tiene un costo de $300 pesos, y la entrega de paquetes se efectuará el sábado 29 de noviembre, de 8:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de Grupo Gempsa, ubicadas en Av. Industrias 2301, Zona Industrial.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tri Sub17 vence a Países Bajos
Tri Sub17 vence a Países Bajos

Tri Sub17 vence a Países Bajos

SLP

El Universal

México suma sus primeros tres puntos en el Mundial Sub-17

América rescata agónica victoria
América rescata agónica victoria

América rescata agónica victoria

SLP

El Universal

Ramón Juárez entró en la recta final del partido y fue el héroe de la noche

Tigres, a mantener el ritmo contra Tuzos
Tigres, a mantener el ritmo contra Tuzos

Tigres, a mantener el ritmo contra Tuzos

SLP

El Universal

Warriors le pegan a Lakers en el debut
Warriors le pegan a Lakers en el debut

Warriors le pegan a Lakers en el debut

SLP

AP