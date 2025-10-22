Presentan Lid Atlética Grupo Gempsa 2025

Este martes se llevó a cabo la presentación oficial de la 17ª Carrera Atlética Grupo Gempsa 2025, evento que se realizará el próximo domingo 30 de noviembre en el interior del Parque Tangamanga I, con salida y meta en el Campo Búfalos, pista máster hoyo, a partir de las 9:00 de la mañana, en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

Durante la presentación estuvieron presentes el Ing. Miguel Amaya Martínez, del comité organizador; el exolímpico potosino Juan Armando Quintanilla; la C.P. Eufrosina Pinedo Pinedo, tesorera de Grupo Gempsa; el Ing. J. Jesús Martínez Pérez, director general; el Ing. Omar Alejandro Martínez Cadena, coordinador de la carrera; Daniel Duval, representante de la empresa Tu Tiempo a Tiempo; y el Ing. José Luis Galván Ramírez, del comité organizador.

La convocatoria está abierta a equipos, clubes, atletas y público en general, quienes podrán inscribirse en línea a través del sitio tutiempoatiempo.net/17a-carrera-atletica-grupo-gempsa. La inscripción en su primera fase tiene un costo de $300 pesos, y la entrega de paquetes se efectuará el sábado 29 de noviembre, de 8:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de Grupo Gempsa, ubicadas en Av. Industrias 2301, Zona Industrial.