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Presentan Trail Nuestros Niños de San Luis 2026

Por Romario Ventura

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Presentan Trail Nuestros Niños de San Luis 2026
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      Este viernes fue presentada de manera oficial la séptima edición del Trail Mabe X Nuestros Niños de San Luis, competencia atlética que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio a partir de las 7:00 horas, teniendo como punto de salida y meta el Lago Mayor del Parque Tangamanga I.

      Durante la presentación realizada en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana, los organizadores dieron a conocer los detalles de esta tradicional carrera con causa, que espera reunir a alrededor de mil 200 participantes en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.

      Las inscripciones tendrán un costo de 350 pesos hasta el próximo 15 de junio, mientras que del 16 de junio al 3 de julio el precio será de 400 pesos. Los registros pueden realizarse en diversos puntos de venta de tu tiempo a tiempo, así como en las instalaciones de Mabe.

      En cuanto a la competencia de 10 kilómetros, se informó que contará con categorías divididas por edades en ambas ramas: 20-29 años, 30-39 años, 40-49 años, 50-59 años y 60 años y más. Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán premiación especial, destacando premios en especie para los ganadores, entre ellos una pantalla de 50 pulgadas para el primer lugar, un enfriador de agua para el segundo y un horno de microondas para el tercero.

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      Por su parte, la prueba de 5 kilómetros contará con las categorías Juvenil, para participantes de hasta 19 años, y Libre, para corredores de 20 años en adelante, premiando también a los tres primeros lugares de las ramas varonil y femenil.

      La distancia de 3 kilómetros tendrá carácter inclusivo, permitiendo la participación de personas en silla de ruedas convencional. Los organizadores precisaron que no estarán permitidas las sillas mecánicas o motorizadas.

      Asimismo, se dio a conocer que la entrega de paquetes se realizará el sábado 4 de julio en el Centro de Alto Rendimiento y Desarrollo de Talento "Estadio Plan de San Luis", en un horario de 9:00 a 16:00 horas. El kit para cada corredor incluirá bolsa, termo, banda, pin conmemorativo, número de competidor y chip de cronometraje, además de la medalla para todos aquellos que completen el recorrido.

      La ceremonia de presentación contó con la presencia de Óscar Rojas, director Corporativo de EHS y Seguridad Integral; Darío Rodríguez, gerente de la planta Leiser; Lucía Catalina, gerente de Recursos Humanos de Leiser; Osvaldo González, representante de Relaciones Laborales; Alma Redondo, de Nuestros Niños SL.

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