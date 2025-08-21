Promotora SL vuelve al futbol profesional

Promotora San Luis anunció su regreso al futbol profesional en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en la colonia San Antonio. El equipo participará en la Liga TDP y jugará sus partidos los domingos a las 14:00 horas.

El proyecto, liderado por Juan Antonio “Pinga” Salazar, recibió la franquicia de la Liga TDP hace apenas 15 días, después de un año de gestiones y tras ganar el campeonato nacional del sector amateur. El equipo jugará sus partidos los domingos a las 14:00 horas y se integrará a la zona 12 de la Federación Mexicana de futbol.

El cuerpo técnico estará encabezado por Rafael Lira, acompañado por Juan de Dios Martínez, y Honorio Priones, y se enfocará en la formación de jugadores locales. “No se trata de traer jugadores de renombre, sino de dar seguimiento a nuestra academia y a los jóvenes potosinos. Queremos un equipo sin vicios, que entienda al futbolista y que se forme desde las bases”, señaló.

Promotora San Luis tendrá también categorías formativas: Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-17 de Liga Nacional, con el objetivo de crear un semillero de talento potosino. El proyecto incluye convenios con cinco equipos de Primera División para visorear a jóvenes nacidos en 2007 y 2008, con la intención de darles mayor proyección en el futbol profesional.

En cuanto a la operación del club, Salazar indicó que el arranque del proyecto implicó un esfuerzo cercano a 400 mil pesos, destinados a fianzas, inscripciones y registros de los jugadores. Dos patrocinadores iniciales aportaron recursos para cubrir estos gastos y permitir la inscripción de al menos diez menores.

“Queremos un equipo competitivo, con mística, con el sello del jugador potosino. Esta categoría es donde comienzan los sueños”, añadió.

El equipo, dijo Salazar, busca transmitir disciplina y formación dentro y fuera del campo, priorizando la educación de los jóvenes futbolistas sobre resultados inmediatos. “Buscamos que los jugadores aprendan a comportarse, a respetar la logística y a tener la mentalidad correcta dentro del equipo”, explicó. La Unidad Deportiva 21 de Marzo será la sede oficial para los partidos y entrenamientos.