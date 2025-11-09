Pumas vence al Cruz Azul

Pumas vivió una noche épica en el Estadio Cuauhtémoc al vencer 3-2 a Cruz Azul, en un duelo cargado de dramatismo y con tintes heroicos. Los universitarios lograron remontar en los últimos minutos y con ello aseguraron su pase al Play In, donde enfrentarán a Pachuca o Juárez. Cruz Azul, en cambio, perdió el liderato general y ahora deberá medirse ante Chivas en los cuartos de final.

El encuentro comenzó con un ritmo trepidante. Apenas al minuto 5, Jorge Ruvalcaba adelantó a Pumas con un disparo preciso tras una jugada colectiva por la banda derecha. Sin embargo, la alegría duró poco. Gabriel ‘Toro’ Fernández, exjugador auriazul, igualó de cabeza al 12’ y firmó su doblete al 18’, aprovechando un rebote dentro del área para poner el 2-1 a favor de los cementeros. La Máquina parecía encaminada a cerrar el torneo como líder, mientras los felinos lucían sin respuesta.

Para el complemento, la expulsión de Lorenzo Faravelli al 65’ cambió el rumbo del partido. Pumas, urgido por el resultado y su necesidad de clasificar, adelantó líneas y comenzó a generar peligro constante. Primero, Álvaro Angulo igualó el marcador al 79’ tras definir con sutileza frente al arquero, y minutos después, una falta sobre Carrasquilla dentro del área abrió la puerta a la remontada.

El silbante Fernando Hernández marcó penal y la tensión se apoderó del estadio. Alan Medina apareció como héroe al 85’, conectando un cabezazo impecable para sellar el 3-2 definitivo que desató la euforia universitaria. Pumas resistió los últimos minutos con orden y determinación ante una Máquina volcada al ataque, que ya no pudo reaccionar.

Con este resultado, los auriazules cierran la fase regular en décimo lugar y se aferran a la esperanza del Play In. Cruz Azul, por su parte, cae al tercer sitio de la tabla y pierde la posibilidad de cerrar la liguilla como superlíder. En el horizonte, los espera un choque de alto voltaje ante Chivas, mientras los de la UNAM celebran una victoria que quedará en la memoria por su carácter y dramatismo.