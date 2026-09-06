CDPV alista Torneo "Fiestas Patrias 2026"
El torneo reunirá del 8 al 11 de septiembre a jugadores infantiles, intermedios y másteres.
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El Club Deportivo Punto Verde, considerado la Cuna del Raquetbol en San Luis Potosí, será sede del Torneo de Raquetbol "Fiestas Patrias 2026", que se llevará a cabo del 8 al 11 de septiembre, como parte de las actividades deportivas que tradicionalmente se realizan durante el mes patrio.
Las acciones comenzarán el martes 8 de septiembre a las 16:30 horas, con la participación de racuetbolistas del propio club y jugadores invitados de otros centros deportivos, con el objetivo de generar un espacio de competencia y fogueo rumbo a los diferentes torneos que se desarrollarán durante los próximos meses.
El certamen contempla cuatro categorías: Infantil Singles, Abierta Intermedios Singles con Ventaja, Master Dobles con Ventaja y Abierta Dobles con Ventaja. En Infantil Singles aparecen inscritos María José Maldonado, Ernesto González, Frida Cerino, Diego Cerino, Félix González, Emanuel González y Alejandro Jerez.
Para la categoría Abierta Intermedios Singles con Ventaja se registraron Lorena González, Geraldine Maldonado, Daniela Guerrero, Emiliano Ramírez, Sofía Laureano, Lía González, Galia Vidales, Fernanda Murillo, Alondra Medellín, Matías Silva, Emilio Novoa, Luis Gutiérrez, Rodrigo Reyes, Mateo López, Santiago Ruiz, Lucía Ruiz, César Cano, Jorge Gaeta, Christopher Aradillas, Luis Miguel Rubio y Fernando González.
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En Master Dobles con Ventaja competirán las parejas conformadas por Marlon del Valle/Francisco Aradillas, Gabriel Morado/Miguel Lomelí, Cristian Maldonado/Antonio Hrz, Arturo Torres/Enrique de Alba, Jorge Gaeta/Guillermo Díaz, Carlos Galina/Raúl Medellín, Carlos Díaz/Manuel Gómez, Jovany Maldonado/Héctor Medellín, Edgardo Flores/Osvaldo Ramírez, Miguel Briones/Jesús Ayala y Jorge Hrz/José Pérez.
Mientras que en Abierta Dobles con Ventaja están contempladas las duplas de Santiago Castillo/Danna Hrz, Juan Carlos Castillo/Cristian Maldonado, Miguel Briones/Christopher Aradillas, José Miramontes/Andrés Trejo, Alejandro Jerez/Alejandro Jerez Jr., Jesús Cruz/Alexa Maldonado, José Pérez/Lía González y Santiago Hrz/Luis Gutiérrez.
El torneo cuenta con el respaldo del H. Consejo de Administración del Club Deportivo Punto Verde, presidido por el Lic. Juan Pablo Lara Rubio, y forma parte de la agenda de eventos deportivos que año con año se desarrollan en San Luis Potosí durante el mes de septiembre.
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CDPV alista Torneo "Fiestas Patrias 2026"
Romario Ventura
El torneo reunirá del 8 al 11 de septiembre a jugadores infantiles, intermedios y másteres.