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El delantero mexicano de origen colombiano, Julián Quiñones, fue nominado en la categoría al "Mejor Jugador" del Medio Oriente, en el que competirá con gente como el portugués Cristiano Ronaldo.

El jugador del Al Qadsiah de la Liga de Futbol de Arabia Saudita fue designado por la Globe Soccer Awards para entrar en esta terna a lo más destacado del futbol en esa zona del planeta.

El mundialista con el Tri llegó en el 2024 al balompié saudita con el que ha disputado 75 partidos oficiales, con 63 goles y 18 asistencias. Además que se coronó como máximo goleador en la temporada 2025-2026.

Durante la Copa del Mundo 2026 el ex jugador del América de la Liga MX, que ocupó en el lugar 28 en la votación por el más reciente "Balón de Oro", marcó cuatro goles con la Selección Mexicana de Futbol, el primer de la competencia ante Sudáfrica, uno más en duelo con la República Checa, ambos en la primera fase. En dieciseisavos de final abrió el marcador en el triunfo de 2-0 sobre Ecuador y colaboró con otro en octavos de final en la derrota de 3-2 ante el representativo de Inglaterra.

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