R. Cordero busca retomar la punta

El Campeonato de Rallismo Canadiense entra en su fase definitiva con la disputa de la sexta fecha de la temporada 2025, el tradicional Rally Tall Pines, donde la dupla mexicana integrada por Ricardo Cordero y Marco Hernández buscará mantener viva su aspiración al título.

Tras cinco fechas disputadas de las siete pactadas, el binomio del Team 399 Tactical GHR Motorsport ha superado diversos desafíos para mantenerse en la pelea por la corona canadiense, acumulando 62 puntos, apenas cinco menos que el líder del campeonato, Simon Vicente.

El Rally Tall Pines, con sede en la región de Ontario, celebra su 28ª edición y es reconocido como uno de los más exigentes del calendario. Esta ocasión presentará un reto adicional: bajas temperaturas, caminos parcialmente congelados y presencia de nieve, factores que pondrán a prueba la técnica y resistencia de los competidores.

Cordero llega después de enfrentar complicaciones mecánicas en la fecha anterior, donde problemas en la caja de cambios lo obligaron a gestionar con cautela los últimos tramos. Aun así, logró mantenerse dentro del top 10, asegurando puntos vitales para seguir en la contienda por el campeonato.

El piloto mexicano destacó los desafíos que enfrentarán : “Un verdadero reto este rally. La nieve será un factor que tendremos que afrontar ya que las bajas temperaturas en esta época del año ya se hicieron presentes. Ya tuvimos un test previo manejando el Citroën y tomamos nuestras anotaciones para los caminos que recorreremos. El auto ya está a punto y listo para los tramos cronometrados después de ser reparado, iniciamos actividades con varios stages, continuaremos hasta terminar el rally. El Team 399 Tactical GHR Motorsport está listo para dar lo mejor y conseguir el objetivo.”, apuntó Cordero.

Más de 20 tripulaciones participarán en este emblemático rally sobre superficies mixtas de grava y hielo, donde Cordero y Hernández la dupla mexicana más exitosa en la historia del rallismo nacional buscarán recuperar la punta del campeonato, dejando todo listo para un cierre de temporada que promete emoción total.