Selección Mexicana se alista para Jamaica

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El día de hoy, la Selección Mexicana de fútbol, bajo la dirección de Rafael Márquez, se prepara para su segundo compromiso oficial en la Fecha FIFA, que tendrá lugar este sábado frente a Jamaica, en el marco de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Este encuentro se desarrollará en Kingston, en una fase crucial para el equipo, ya que representa su primera oportunidad en una fase eliminatoria, conocida como ''mata-mata''.

A pesar de haber enfrentado cuatro partidos sin obtener victorias durante su mando, Márquez se enfrenta a un desafío significativo al llevar a sus jugadores a un entorno estratégico.

En lugar de concentrarse en el tradicional Centro de Alto Rendimiento, Márquez ha optado por ubicar al equipo en la Riviera Maya, en el complejo de Mayakoba. Esta decisión busca familiarizar a los seleccionados con las condiciones climáticas que enfrentarán en Jamaica, donde se espera que la humedad y el calor sean factores determinantes en el rendimiento del equipo.

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La selección ha recibido a varios futbolistas que completan un grupo de 28 jugadores tras la conclusión de la Jornada 16 de la Liga MX y de las actividades de aquellos que militan en ligas extranjeras.

De esta manera, el grupo se está preparando de manera adecuada para el encuentro ante los Reggae Boys, que se espera sea un partido retador, teniendo en cuenta que el clima puede jugar un papel importante en el desempeño de los jugadores mexicanos.

La vuelta de esta serie de Cuartos de Final se llevará a cabo en Monterrey, en el Estadio BBVA, donde la selección buscará avanzar a las semifinales del torneo regional.

Este compromiso será una oportunidad para que el equipo muestre su capacidad competitiva y corrija el rumbo bajo la dirección de Márquez, en su camino hacia la consolidación de su proyecto como entrenador del equipo nacional.