Fallece Joel Robles, ex trabajador de la radio

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Matehuala.- La mañana del lunes se dio a conocer del fallecimiento de José Joel Robles Villanueva, quien fuera un conocido personaje de Matehuala y trabajador de una estación de radio local, donde durante varios años desempeñó diferentes labores e incluso llegó a participar como locutor en algunos programas.

José Joel Robles Villanueva colaboró en una conocida estación de radio de Matehuala, donde trabajó en el área de cobranza, además de desempeñarse como juez deportivo, era una persona muy conocida entre la población y frecuentemente se le podía encontrar en los bailes que se realizan los domingos en la Plaza de Armas.

Don Joel fue una persona que logró ganarse la amistad y el cariño de muchas personas, fuera de su trabajo en la radio, hizo numerosos amigos y era común encontrarlo conversando con la ciudadanía sobre diferentes temas, siempre conviviendo y compartiendo momentos con quienes lo conocían.

Su fallecimiento ha causado tristeza entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y convivir con él, pues deja recuerdos entre sus amigos, conocidos y todas aquellas personas con quienes compartió parte de su vida en Matehuala.

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Descanse en Paz José Joel Robles Villanueva.