logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Shakira expresa preocupación por la salud de su padre

La cantante agradece el apoyo de sus seguidores en redes sociales.

Por Agencias

Noviembre 10, 2026 06:18 a.m.
A
Shakira expresa preocupación por la salud de su padre
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La cantante colombiana Shakira ha expresado su preocupación por la salud de su padre, William Mebarak, de 95 años, quien ha enfrentado diversos problemas médicos en los últimos años. Ante el apoyo y cariño recibido por parte de sus seguidores, la artista decidió utilizar sus redes sociales para agradecer a quienes han estado atentos a la situación familiar.

      Recientemente, Shakira se trasladó a Barranquilla, su ciudad natal, para estar cerca de sus seres queridos. A través de un mensaje en Instagram y X, la intérprete de "Waka Waka" reconoció el respaldo que ha recibido durante estos días difíciles. Aunque no proporcionó detalles sobre la condición de salud de su padre, mencionó: "Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos".

      La ansiedad por el estado de William Mebarak se incrementó tras ser captado en Barranquilla el pasado 6 de noviembre, donde fue visto en silla de ruedas y acompañado por personal sanitario, mientras su hija permanecía a su lado. La presencia de Shakira en su ciudad natal también suscitó preguntas sobre la dinámica familiar, especialmente después de que circularan rumores sobre un posible nuevo ingreso hospitalario de su padre.

      A lo largo de su vida, William Mebarak ha enfrentado diversos episodios de salud complicados. En 2023, fue sometido a una intervención quirúrgica por hidrocefalia, y al año siguiente fue hospitalizado debido a una neumonía. Más recientemente, en mayo de 2026, sufrió un episodio isquémico que requirió atención médica. Según información de La FM, actualmente el padre de la cantante se encuentra en su hogar, donde continúa con su tratamiento habitual.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A medida que avanza la situación, la familia permanece unida en momentos de dificultad, recibiendo el apoyo de amigos y seguidores. Shakira, a través de su mensaje, ha resaltado la importancia de la cercanía familiar en este periodo crítico.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Shakira expresa preocupación por la salud de su padre
      Shakira expresa preocupación por la salud de su padre

      Shakira expresa preocupación por la salud de su padre

      SLP

      Agencias

      La cantante agradece el apoyo de sus seguidores en redes sociales.

      James Gunn habla de su renuncia como directivo de DC Studios
      James Gunn habla de su renuncia como directivo de DC Studios

      James Gunn habla de su renuncia como directivo de DC Studios

      SLP

      El Universal

      Skydance, tras la fusión de Warner Bros. y Paramount, realiza cambios en su plantilla.

      Russell Brand: su exnovia revela que también fue víctima
      Russell Brand: su exnovia revela que también fue víctima

      Russell Brand: su exnovia revela que también fue víctima

      SLP

      El Universal

      Szilvia Berk acusó a Brand y Goldsmith de agresión tras un incidente en 2014.

      Aylín Mujica y su ex, se reúnen para rendir emotivo homenaje a Mauro
      Aylín Mujica y su ex, se reúnen para rendir emotivo homenaje a Mauro

      Aylín Mujica y su ex, se reúnen para rendir emotivo homenaje a Mauro

      SLP

      El Universal

      Aylín Mujica expresó su dolor y amor eterno por su hijo en redes sociales, junto a la participación de otros familiares.