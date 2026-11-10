Shakira expresa preocupación por la salud de su padre

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La cantante colombiana Shakira ha expresado su preocupación por la salud de su padre, William Mebarak, de 95 años, quien ha enfrentado diversos problemas médicos en los últimos años. Ante el apoyo y cariño recibido por parte de sus seguidores, la artista decidió utilizar sus redes sociales para agradecer a quienes han estado atentos a la situación familiar.

Recientemente, Shakira se trasladó a Barranquilla, su ciudad natal, para estar cerca de sus seres queridos. A través de un mensaje en Instagram y X, la intérprete de "Waka Waka" reconoció el respaldo que ha recibido durante estos días difíciles. Aunque no proporcionó detalles sobre la condición de salud de su padre, mencionó: "Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos".

La ansiedad por el estado de William Mebarak se incrementó tras ser captado en Barranquilla el pasado 6 de noviembre, donde fue visto en silla de ruedas y acompañado por personal sanitario, mientras su hija permanecía a su lado. La presencia de Shakira en su ciudad natal también suscitó preguntas sobre la dinámica familiar, especialmente después de que circularan rumores sobre un posible nuevo ingreso hospitalario de su padre.

A lo largo de su vida, William Mebarak ha enfrentado diversos episodios de salud complicados. En 2023, fue sometido a una intervención quirúrgica por hidrocefalia, y al año siguiente fue hospitalizado debido a una neumonía. Más recientemente, en mayo de 2026, sufrió un episodio isquémico que requirió atención médica. Según información de La FM, actualmente el padre de la cantante se encuentra en su hogar, donde continúa con su tratamiento habitual.

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A medida que avanza la situación, la familia permanece unida en momentos de dificultad, recibiendo el apoyo de amigos y seguidores. Shakira, a través de su mensaje, ha resaltado la importancia de la cercanía familiar en este periodo crítico.