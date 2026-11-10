logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Vanegas está de fiesta, cumplió 104 años

Una tierra llena de tradiciones, cultura y gente trabajadora

Por Jesús Vázquez

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Vanegas está de fiesta, cumplió 104 años
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Vanegas.- El municipio conmemoró su 104 aniversario de fundación, por lo que se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas una cabalgata y diferentes eventos culturales y recreativos para la población, donde se tuvo una buena respuesta por parte de los habitantes.

      Para iniciar los festejos de fundación, se llevó a cabo una cabalgata que salió de Vanegas de Abajo hasta llegar a la cabecera municipal, donde los jinetes recorrieron las principales calles de la localidad. 

      Hubo una excelente respuesta por parte de los participantes, quienes estuvieron acompañados por una banda musical mientras realizaban el recorrido.

      Posteriormente se llevó a cabo un rodeo, asimismo, se organizó un baile para los habitantes, donde se contó con la presentación del grupo Los Indomables de Cedral, así como Los Dos de San Luis. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En este evento también se tuvo una excelente respuesta por parte de los ciudadanos, quienes acudieron para celebrar los 104 años de fundación del municipio.

      De esta manera, el municipio de Vanegas celebró un año más de historia de esta tierra llena de tradiciones, cultura y gente trabajadora.

      Fue una celebración para recordar las raíces de sus habitantes, honrar el camino recorrido y fortalecer los lazos que los unen como comunidad, cada momento fue reflejo del orgullo de pertenecer a Vanegas y de la grandeza de su gente.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Municipios de la Huasteca Sur, a oscuras
      Municipios de la Huasteca Sur, a oscuras

      Municipios de la Huasteca Sur, a oscuras

      SLP

      Redacción

      Trabajos de mantenimiento de la red general, por parte de CFE

      Acercan servicios médicos a población
      Acercan servicios médicos a población

      Acercan servicios médicos a población

      SLP

      Carmen Hernández

      Se cuentan con clínicas en cuatro comunidades

      Niegan secuestro de Alcalde de Río Bravo en el Pueblo Mágico
      Niegan secuestro de Alcalde de Río Bravo en el Pueblo Mágico

      Niegan secuestro de Alcalde de Río Bravo en el Pueblo Mágico

      SLP

      Redacción

      Funcionario y otras personas fueron liberados en una carretera y llegaron a Cedral

      Celebran festival otoñal Autumnus: Otoño
      Celebran festival otoñal Autumnus: Otoño

      Celebran festival otoñal Autumnus: Otoño

      SLP

      Jesús Vázquez

      Convergen literatura, pintura, música, gastronomía, teatro