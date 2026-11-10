Vanegas está de fiesta, cumplió 104 años

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Vanegas.- El municipio conmemoró su 104 aniversario de fundación, por lo que se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas una cabalgata y diferentes eventos culturales y recreativos para la población, donde se tuvo una buena respuesta por parte de los habitantes.

Para iniciar los festejos de fundación, se llevó a cabo una cabalgata que salió de Vanegas de Abajo hasta llegar a la cabecera municipal, donde los jinetes recorrieron las principales calles de la localidad.

Hubo una excelente respuesta por parte de los participantes, quienes estuvieron acompañados por una banda musical mientras realizaban el recorrido.

Posteriormente se llevó a cabo un rodeo, asimismo, se organizó un baile para los habitantes, donde se contó con la presentación del grupo Los Indomables de Cedral, así como Los Dos de San Luis.

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En este evento también se tuvo una excelente respuesta por parte de los ciudadanos, quienes acudieron para celebrar los 104 años de fundación del municipio.

De esta manera, el municipio de Vanegas celebró un año más de historia de esta tierra llena de tradiciones, cultura y gente trabajadora.

Fue una celebración para recordar las raíces de sus habitantes, honrar el camino recorrido y fortalecer los lazos que los unen como comunidad, cada momento fue reflejo del orgullo de pertenecer a Vanegas y de la grandeza de su gente.