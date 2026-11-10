Vocero de Manzo habría colaborado en ataque; van 34 detenidos

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A un año del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, las investigaciones han permitido la detención de 34 personas relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el funcionario destacó que entre las detenciones más relevantes se encuentran las de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", identificado como el principal coordinador de la célula delictiva que planeó y ejecutó el ataque, así como la de Ramón Ángel "N", alias "R1", señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato.

Harfuch también informó sobre la detención de Rafael "N", alias "R2" o "El Barbas", realizada el pasado 8 de noviembre en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, quien es identificado como uno de los principales mandos y generadores de violencia de esta organización criminal en Michoacán y Jalisco.

El secretario explicó que las investigaciones permitieron identificar no solamente a quienes participaron directamente en el asesinato, sino también a personas que proporcionaron información sobre las actividades y movimientos del entonces alcalde.

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-Personas cercanas a Manzo también fueron detenidas

Entre ellos mencionó a Samuel "N", colaborador cercano de Carlos Manzo, quien formaba parte de un grupo de comunicación utilizado para organizar su agenda privada y que, de acuerdo con las indagatorias, habría proporcionado información en tiempo real a integrantes de la organización criminal.

Asimismo, señaló que se identificaron posibles vínculos entre personas de su círculo de seguridad y miembros del grupo delictivo, quienes habrían facilitado información sobre sus movimientos durante el evento en el que ocurrió la agresión.

"Uno de los aspectos delicados que han revelado las investigaciones es que entre los involucrados en este crimen se encuentran personas cercanas del círculo de Carlos Manzo, que conocían sus rutinas, tenían información sobre sus actividades, movimientos y condiciones de seguridad y utilizaron esa cercanía para favorecer a sus agresores", indicó.

Respecto a la captura de "R1", Harfuch recordó que fue detenido en julio de este año durante un operativo en Atotonilco, Jalisco, y lo identificó como uno de los principales líderes de la organización criminal conocida como "Los R", además de señalarlo como responsable de decidir, planear y financiar el ataque, así como de dar la orden directa para asesinar al presidente municipal.

Sobre "R2", detalló que su captura ocurrió el 8 de noviembre, durante un operativo encabezado por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de fuerzas especiales del Ejército y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y autoridades de Jalisco.

Explicó que los trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos permitieron ubicarlo.

Durante la intervención, personal naval fue agredido con disparos de arma de fuego, por lo que los elementos repelieron el ataque. Rafael "N" resultó lesionado y fue trasladado a un hospital, donde permanece en calidad de detenido. En el enfrentamiento también resultó herido un elemento de la Marina, quien se reporta estable.

En el operativo fueron detenidas otras 20 personas que se encontraban en el lugar. Además, Harfuch informó que "R2" cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por un juzgado de Apatzingán, Michoacán, así como con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

El funcionario explicó que la importancia de las detenciones de "R1" y "R2" radica en que se ha avanzado contra los principales mandos de una organización criminal señalada por generar violencia y cometer extorsiones en distintas regiones del país.

-Con Plan Michoacán detienen a 188 personas ligadas a extorsión

Como parte del balance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado hace un año por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, Harfuch informó que han sido detenidas 188 personas relacionadas con el delito de extorsión, de las cuales 42 están vinculadas con agresiones contra productores de limón y aguacate.

También destacó la captura de César Alejandro, alias "El Botox", y de Alfonso "N", alias "Poncho La Quiringa", identificado como líder de una organización dedicada principalmente a extorsionar a productores de aguacate.

Finalmente, informó que entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, como resultado de los operativos coordinados en Michoacán, han sido detenidas más de mil 400 personas, aseguradas 860 armas de fuego y 127 mil cartuchos, además de que el Ejército y la Marina han inhabilitado 16 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración.