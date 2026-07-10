Victoria de Orioles sobre Cachorros

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Jeremiah Jackson conectó un doble de dos carreras en la parte baja de la octava entrada para impulsar la victoria el jueves 3-2 de los Orioles de Baltimore ante los Cachorros de Chicago.

Tyler O´Neill conectó un jonrón por los Orioles en la segunda entrada, y Baltimore consiguió su siguiente hit hasta la octava, cuando le tocó batear a Jackson.

Con los Cachorros arriba 2-1, Tyler Ferguson (0-1) otorgó una base por bolas y golpeó a un bateador con un out. Eso dio pie a una partida de ajedrez en el manejo del juego: Baltimore envió al zurdo Dylan Beavers, como emergente, solo para que Chicago reemplazara a Ferguson por el zurdo Ryan Rolison. Entonces los Orioles mandaron al derecho Jackson a batear por Beavers.

Jackson conectó un batazo al hueco entre el jardín derecho y el central. Gunnar Henderson anotó con facilidad, y Pete Alonso apenas venció el tiro al plato con un deslizamiento de cabeza.

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Tyler Wells (2-1) se llevó el triunfo como relevista pese a permitir un doble impulsor de Seiya Suzuki en la parte alta de la octava. Suzuki también conectó un jonrón en la sexta.

Andrew Kittridge trabajó la novena para su segundo salvamento, y Baltimore evitó una barrida de tres juegos. Henderson cometió un error en el campocorto para abrir la entrada, pero Nico Hoerner fue puesto out robando cuando su deslizamiento lo sacó de la base en segunda.