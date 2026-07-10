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Presentan la Copa Electricshow Motocross

Por Romario Ventura

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Presentan la Copa Electricshow Motocross
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      Fue presentada de manera oficial la Quinta Edición de la Copa Electricshow Motocross 2026, competencia que marcará la cuarta fecha del Campeonato Regional Zona Norte y que se disputará los próximos 11 y 12 de julio en la pista ubicada dentro del Parque Tangamanga I, donde se espera la participación de los mejores exponentes de esta disciplina.

      La presentación contó con la presencia de Itzel Ovalle, piloto juvenil; Sergio Balceca, de Juan Gallo; Lizbeth Castro, de Herbalife; Giovanni Ponce, representante de Yamaha San Luis; Virgilio Figueroa, de Honda Power House; Elizabeth Cárdenas Larrea, representante de Haas, y Cristian Becerra, director de la Copa, quienes dieron a conocer los detalles del evento.

      Uno de los principales atractivos será la participación del destacado piloto mexicano Dante Paolo Poggio, considerado uno de los máximos representantes nacionales del motocross.

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