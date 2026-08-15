Ramón Muñiz se mete al Top 11

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El equipo Canel´s-Java enfrentó una de las jornadas más exigentes de la edición 76 de la Vuelta a Colombia con la disputa de la quinta etapa, considerada la Etapa Reina de la competencia, que tuvo como escenario final el imponente Alto del Sifón, puerto de montaña que alcanza los 4 mil 149 metros sobre el nivel del mar.

La jornada comprendió un recorrido de 164.7 kilómetros entre Ibagué y el Alto del Sifón, poniendo a prueba la resistencia de los corredores con una exigente combinación de ascensos. El trayecto incluyó los pasos por el Alto del Convenio, La Virgen-Líbano, Murillo y Alto de Ventanas, con una altimetría que osciló entre los 383 y los 4 mil 150 metros sobre el nivel del mar.

Los integrantes de Canel´s-Java tuvieron que superar cinco dificultades montañosas, entre ellas un puerto fuera de categoría, dos de primera categoría, uno de segunda y otro de tercera categoría, además de tres metas volantes.

En la primera de ellas, Ignacio Prado consiguió imponerse; sin embargo, la dureza del recorrido terminó por pasar factura al ciclista, quien no logró completar la etapa dentro del tiempo establecido y quedó fuera de competencia.

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Uno de los grandes protagonistas del conjunto Canel´s-Java fue el jalisciense José Ramón Muñiz, quien volvió a demostrar su capacidad para sobreponerse a las adversidades. El mexicano formó parte de una fuga y posteriormente consiguió alcanzar en solitario al grupo de corredores que peleaba por las primeras posiciones.

Muñiz realizó un importante esfuerzo para mantenerse junto a los mejores escaladores, llegando incluso a competir de tú a tú durante los primeros compases del ascenso con algunos de los especialistas colombianos. Sin embargo, el desgaste acumulado terminó por hacerlo perder algunas posiciones en la parte final.

El representante de Canel´s-Java cruzó la meta en el undécimo lugar, a 9:56 minutos del ganador de la etapa, resultado que le permitió ascender posiciones importantes dentro de la clasificación general y mantenerse en la pelea por el reconocimiento al Mejor Extranjero.

La victoria de la quinta etapa quedó nuevamente en manos del ciclismo colombiano, que dominó las primeras posiciones al colocar a sus corredores entre los siete mejores de la jornada.

De los 134 corredores que tomaron la salida, 124 consiguieron completar la etapa; nueve abandonaron y uno más quedó fuera por exceder el límite

de tiempo.

Además de Muñiz, Heiner Parra fue el segundo mejor representante de Canel´s-Java al finalizar en la posición 29. Owen Wright ocupó el lugar 96 y Efrén Santos terminó en el puesto 111. Ignacio Prado quedó fuera de competencia al no completar la jornada dentro del tiempo permitido.

Tras cinco etapas disputadas, José Ramón Muñiz ascendió al undécimo puesto de la clasificación general, a 10:09 minutos del líder. Heiner Parra ocupa el lugar 32, a 19:34 minutos; Efrén Santos marcha 103, a 1:15:20 horas, mientras que Owen Wright se encuentra en el sitio 118, a 1:36:57 horas.

En la clasificación de Mejor Extranjero, Muñiz también dio un importante salto y actualmente ocupa la tercera posición, a 3:34 minutos del líder. En la clasificación por equipos, Canel´s-Java se ubica en el undécimo lugar, a 1:21:27 horas, mientras que Owen Wright aparece en la posición 16 de Metas Volantes.