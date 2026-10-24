Rancheros de Tijuana SV alcanzó 347 puntos en la categoría AAA
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Rancho El Dorado representó a San Luis Potosí en la categoría AAA y concluyó su participación con 223 puntos.
En la categoría AAA, Rancheros de Tijuana SV, representante de Baja California, alcanzó una puntuación de 347 unidades, resultado que lo colocó como el equipo con la cifra más alta de los tres conjuntos que aparecen en el registro de la jornada.
Entre los resultados destacados del inicio de actividades al medio día. Rancho El Cócono, de Morelos, encabeza la clasificación de esta jornada con 343 puntos, seguido de Rancho 8ª, de Hidalgo, con 336 unidades; Escaramuza Las Arrieras, de Yucatán, suma 285.5; Escaramuza Tonalli "Juvenil", de California, Estados Unidos, registra 266; Escaramuza Tierra Azteca, de Texas, Estados Unidos, acumula 262.5, mientras que Rancho El Dorado, de San Luis Potosí, finalizó con 223 puntos.
Por su parte, en la categoría AA, Rancho del Rosario, del estado de Yucatán, sumó 263 puntos, mientras que Charros de Jesús María, representante de Guanajuato, registró 214 unidades. Ambas puntuaciones forman parte de la actividad competitiva del campeonato nacional que reúne a asociaciones charras de diferentes entidades del país.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La información disponible muestra estos tres resultados, pero no incluye el resto de las calificaciones del viernes ni la clasificación general completa de las categorías. Por ello, las puntuaciones deben considerarse como los registros visibles en la imagen y no como una tabla definitiva de posiciones del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026.
no te pierdas estas noticias
Gol de "La Hormiga" da triunfo al Olympiacos en Europa League
El Universal
Armando González suma su sexto gol con Olympiacos y presiona por más minutos en Europa League.
Fotos | México recupera cetro mundial de frontenis
Iván Edmundo Rodríguez
Los equipos varonil y femenil lograron sendos oros en el XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca
Cristiano Ronaldo anota gol 982 en triunfo del Al-Nassr
EFE
logró su tercera victoria consecutiva y se mantiene segundo en la liga de Arabia Saudí