Rancheros de Tijuana SV alcanzó 347 puntos en la categoría AAA

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Rancho El Dorado representó a San Luis Potosí en la categoría AAA y concluyó su participación con 223 puntos.

En la categoría AAA, Rancheros de Tijuana SV, representante de Baja California, alcanzó una puntuación de 347 unidades, resultado que lo colocó como el equipo con la cifra más alta de los tres conjuntos que aparecen en el registro de la jornada.

Entre los resultados destacados del inicio de actividades al medio día. Rancho El Cócono, de Morelos, encabeza la clasificación de esta jornada con 343 puntos, seguido de Rancho 8ª, de Hidalgo, con 336 unidades; Escaramuza Las Arrieras, de Yucatán, suma 285.5; Escaramuza Tonalli "Juvenil", de California, Estados Unidos, registra 266; Escaramuza Tierra Azteca, de Texas, Estados Unidos, acumula 262.5, mientras que Rancho El Dorado, de San Luis Potosí, finalizó con 223 puntos.

Por su parte, en la categoría AA, Rancho del Rosario, del estado de Yucatán, sumó 263 puntos, mientras que Charros de Jesús María, representante de Guanajuato, registró 214 unidades. Ambas puntuaciones forman parte de la actividad competitiva del campeonato nacional que reúne a asociaciones charras de diferentes entidades del país.

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La información disponible muestra estos tres resultados, pero no incluye el resto de las calificaciones del viernes ni la clasificación general completa de las categorías. Por ello, las puntuaciones deben considerarse como los registros visibles en la imagen y no como una tabla definitiva de posiciones del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026.