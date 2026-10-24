Raptors ganan ante los Wizards

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WASHINGTON.- Scottie Barnes anotó 28 puntos y capturó 14 rebotes, y los Raptors de Toronto continuaron su estelar inicio defensivo de la temporada con una victoria por 112-102 sobre los Wizards de Washington la noche del viernes.

RJ Barrett sumó 23 unidades y Kawhi Leonard anotó 16 por Toronto, que provocó 23 pérdidas de balón de Washington después de que Chicago cometiera 27 en la victoria de los Raptors en el partido inaugural de la temporada el miércoles.

Trae Young registró 22 unidades y 12 asistencias por los Wizards, que estuvieron abajo durante todo el encuentro y perdían por 17 en el segundo cuarto antes de acercarse a uno en el tercero.

Tre Johnson añadió 20 puntos, pero Anthony Davis terminó con apenas nueve con 3 de 12 en tiros de campo en su segundo partido de su carrera con Washington. Había anotado 34 tantos el miércoles en su victoria del debut de temporada.

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Toronto dominó 18-6 en rebotes ofensivos y 52-32 en puntos en la pintura.

Los Wizards se acercaron a una posesión por primera vez desde el primer cuarto con una bandeja de Bilal Coulibaly para poner el marcador 64-61 al inicio del tercero, y lo dejaron en uno con una racha de 9-0.

Un triple de Jamison Battle lo dejó 81-77 al final del tercer periodo, y Toronto mantuvo una ventaja de varias posesiones durante todo el último cuarto.

Todo fue de los Raptors al inicio.

Barrett y Leonard encestaron triples para abrir el marcador. Un robo y clavada de Collin Murray-Boyles ampliaron la ventaja a 22-11 y completaron una racha de 12-3, y Barrett y Allen Graves anotaron las dos primeras canastas del segundo cuarto para poner el marcador 38-21.