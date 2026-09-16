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Trump reconoce golpes al narco, pero exige más acciones a México

El mandatario estadounidense consideró insuficiente la inversión en seguridad y pidió investigar a funcionarios vinculados con los cárteles

Por EFE

Septiembre 16, 2026 04:53 p.m.
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Trump reconoce golpes al narco, pero exige más acciones a México
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      Washington, 16 de septiembre (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció las acciones del Gobierno de Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico, aunque sostuvo que México todavía debe reforzar sus cuerpos de seguridad, inspecciones fronterizas y combate a la corrupción.

      En su informe anual sobre los principales países de tránsito y producción de drogas, Trump destacó el aumento de los decomisos, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue adicional de elementos militares y policiales en la frontera común.

      También señaló que la cooperación bilateral permitió actuar contra dirigentes de organizaciones criminales, entre los que mencionó a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

      Sin embargo, el mandatario afirmó que organizaciones calificadas por Washington como "narcoterroristas" mantienen presencia en amplias zonas de México y representan una amenaza para la población estadounidense.

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      Trump pidió incrementar las revisiones en aduanas y puntos de entrada, además de incorporar una mayor participación del sector privado para proteger las cadenas de suministro.

      También consideró insuficientes los recursos destinados por México a sus instituciones de seguridad para perseguir las finanzas y redes de los grupos criminales.

      El presidente estadounidense reclamó investigar, detener y procesar a funcionarios públicos que presuntamente hayan colaborado con los cárteles. El documento no identificó a servidores públicos ni presentó casos específicos.

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      Trump también señaló a China como el principal productor mundial de precursores químicos empleados en la fabricación ilegal de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

      México permaneció en la lista estadounidense de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, junto con otras 22 naciones. Su inclusión, por sí misma, no supone la imposición automática de sanciones.

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