Buscan en varios estados al presunto feminicida de estudiante española

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Cuernavaca, Morelos, 16 de septiembre (EFE).- Autoridades mexicanas desplegaron un operativo en Morelos y otras entidades para localizar a Javier Francisco, señalado como probable responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte.

La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio difundió una ficha con la fotografía del sospechoso y solicitó la colaboración ciudadana para encontrarlo.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que existe una orden de aprehensión y que agentes ya realizaron búsquedas en distintos domicilios. No precisó en qué estados se concentra el operativo ni reveló posibles ubicaciones del hombre.

Tacoronte, de 21 años, fue atacada con un arma blanca el sábado en Cuautla. La joven había acudido a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada en la Casa de Cultura del municipio, donde buscó ayuda después de la agresión.

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La estudiante llegó a México a mediados de agosto como parte de un intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Cursaba el cuarto año de Educación Infantil y residía en Cuernavaca.

Testigos señalaron un presunto retraso en la llegada de los servicios de emergencia, lo que generó cuestionamientos sobre la atención brindada después del ataque. Las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni si existió una relación previa entre la víctima y el sospechoso.

Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada durante los últimos siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

El caso provocó una protesta durante el desfile del 16 de septiembre en Cuernavaca. Estudiantes y activistas interrumpieron momentáneamente el acto frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia por las mujeres asesinadas en Morelos.