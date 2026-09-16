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Sheinbaum: "México no se arrodilla"; Marina anuncia estrategia con drones

La Presidenta rechazó cualquier intervención extranjera durante un desfile con casi 16 mil militares y 99 aeronaves

Por Pulso Online

Septiembre 16, 2026 04:42 p.m.
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Claudia Sheinbaum encabezó el desfile militar del 16 de septiembre

Claudia Sheinbaum encabezó el desfile militar del 16 de septiembre

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      Ciudad de México, 16 de septiembre (EFE).- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier intento de intervención extranjera durante el desfile militar por la Independencia, en el que la Secretaría de Marina presentó una estrategia de vigilancia y respuesta basada en drones de largo alcance.

      "México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende", declaró la mandataria ante las tropas reunidas en el Zócalo capitalino.

      El mensaje se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos para que México intensifique las acciones contra los grupos del narcotráfico y el tráfico de fentanilo. Sheinbaum ha sostenido que su gobierno acepta la coordinación y el intercambio de información, pero rechaza operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano.

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      Durante la ceremonia, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, presentó una estrategia de "defensa en profundidad", que contempla drones de largo alcance, sensores y tecnología de vigilancia e inteligencia.

      Según el funcionario, estos recursos permitirán ampliar la presencia operativa de la Armada y detectar amenazas antes de que se materialicen. No detalló cuántos drones serán incorporados, su costo ni la fecha prevista para que entren en operación.

      El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que las Fuerzas Armadas están preparadas para responder a cualquier desafío contra el Estado mexicano.

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      En el desfile participaron cerca de 16 mil integrantes de las Fuerzas Armadas, más de 500 vehículos y 99 aeronaves de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, de acuerdo con cifras presentadas por el mando militar.

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