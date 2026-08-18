logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rays evita barrida ante los Orioles

El sencillo de 2 carreras de Jonny DeLuca completa remontada

Por AP

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
A
Rays evita barrida ante los Orioles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN PETERSBURGO.- El bateador emergente Jonny DeLuca puso a los Rays al frente con un sencillo de dos carreras en la séptima entrada, y Tampa Bay, el mejor equipo de la Liga Americana, remontó para vencer 7-6 a los Orioles de Baltimore la noche del lunes y evitar una barrida de cuatro juegos.

      El cubano Yandy Díaz, Ryan Vilade y el dominicano Jorge Mateo conectaron jonrones por Tampa Bay. El cuadrangular de dos carreras de Mateo con dos fuera en la cuarta fue su primero con los Rays y les dio ventaja de 4-3.

      Coby Mayo pegó un vuelacercas de 468 pies, y Pete Alonso y Christian Encarnacion-Strand también se volaron la barda por Baltimore (61-64), que se metió en el tercer puesto de comodín de la Liga Americana al ganar los primeros tres juegos contra su rival de división en el Tropicana Field.

      El sencillo impulsor del mexicano Jonathan Aranda ante el cubano Yennier Cano (2-3) acercó a los Rays 6-5 en la séptima. Después de que el dominicano Junior Caminero conectó un sencillo dentro del cuadro para llenar las bases, Josh Walker entró y permitió el sencillo de la ventaja de DeLuca al jardín central, el último de cuatro cambios de liderato en el juego.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reincorporado el lunes desde la lista de lesionados, el abridor de los Rays Shane McClanahan cometió solo un gran error: una recta por el centro que Mayo castigó hacia el jardín izquierdo en la segunda. El mánager Kevin Cash retiró a McClanahan con un out en la cuarta, al optar por no exigir al zurdo. Casey Legumina entró y permitió que dos corredores heredados anotaran con un sencillo de Encarnacion-Strand.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia
      México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia

      México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia

      SLP

      El Universal

      El entrenador Doriva Bueno reveló las 21 jugadoras convocadas para el Mundial Femenil Sub 20.

      Lesión de Breece Hall afecta a Jets Nueva York en entrenamiento
      Lesión de Breece Hall afecta a Jets Nueva York en entrenamiento

      Lesión de Breece Hall afecta a Jets Nueva York en entrenamiento

      SLP

      AP

      Entrenador Aaron Glenn considera que lesión de Breece Hall no es grave y confía en su pronta recuperación.

      Luis Enrique impulsa al PSG con nuevos fichajes en pretemporada
      Luis Enrique impulsa al PSG con nuevos fichajes en pretemporada

      Luis Enrique impulsa al PSG con nuevos fichajes en pretemporada

      SLP

      AP

      Luis Enrique confía en la plantilla actual y en la energía que aportan los nuevos refuerzos.

      Milito rompe silencio sobre posible salida de Hormiga González
      Milito rompe silencio sobre posible salida de Hormiga González

      Milito rompe silencio sobre posible salida de "Hormiga" González

      SLP

      El Universal

      Milito explicó que la ausencia de González en el partido fue para mantener su tranquilidad.