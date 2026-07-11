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Rays vapulearon a los Marineros a base de cuadrangulares 7-2

Por AP

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Rays vapulearon a los Marineros a base de cuadrangulares 7-2
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      ST. PETERSBURG, Florida.- El dominicano Junior Caminero conectó su 28.º jonrón, uno de cuatro cuadrangulares de Tampa Bay, y el All-Star Nick Martinez lanzó con eficacia hasta la sexta entrada, mientras los Rays vencieron la noche del viernes 7-2 a los Marineros de Seattle.

      Richie Palacios, Cedric Mullins y el cubano Victor Mesa Jr. pegaron jonrones solitarios.

      Martinez (8-2) permitió dos carreras y cuatro hits en 5 1/3 entradas. El derecho de 35 años recibió su primera convocatoria al Juego de Estrellas más temprano el viernes, al reemplazar al zurdo venezolano de Boston Ranger Suárez, lesionado.

      Los Marineros, que acababan de ser barridos por los Marlins en Miami, han perdido cuatro seguidos y cayeron detrás de Texas al segundo lugar en el Oeste de la Liga Americana.

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      Caminero conectó un doble y anotó con un sencillo de Chandler Simpson con dos outs para poner el juego 1-0 en la tercera entrada. 

           En la séptima, pegó un jonrón de dos carreras hacia el jardín derecho, al campo contrario, ante el dominicano Jose Ferrer, que puso a Tampa Bay arriba 6-2.

      Palacios abrió la cuarta con un cuadrangular de 396 pies ante el abridor dominicano de los Marineros, Luis Castillo (3-8).

      Castillo permitió cuatro carreras y nueve hits en cinco entradas.

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