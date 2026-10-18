Reafirma América el superliderato
Las Águilas dieron un partidazo para golear a los Esmeraldas del León
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CIUDAD DE MÉXICO.- En un auténtico juegazo, América dio un golpe de autoridad frente a León, como visitante, para confirmarse como el mejor equipo en este Apertura 2026.
Los de Guillermo Almada, en una de sus mejores exhibiciones al frente de los azulcrema, vencieron (3-5) a La Fiera y tomaron el liderato con 24 puntos y todavía con un duelo pendiente (Xolos).
Henry Martín anotó de penalti el primer tanto al minuto 24, luego de que el VAR decretara una falta sobre Brian Rodríguez; Carlos Álvarez se estrenó como goleador 10 minutos después y así se fueron al descanso.
Sin embargo, el espectáculo estaba destinado para la segunda mitad. La Fiera despertó y puso resistencia, pero no le alcanzó para detener los embates de los capitalinos. José Alvarado acercó a los Esmeraldas con un cabezazo al 53´. Pero los goles del León parecieron provocaciones para los de Coapa y de inmediato Erick Sánchez, con un golazo desde fuera del área al 58´, amplió de nuevo la ventaja.
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León y América ya ofrecían un gran encuentro. Los de Javier Gandolfi volvieron a pegar al 82 con un impresionante tanto de Iván Moreno, pero esta vez la respuesta azulcrema fue mayor.
Óscar Perea (84'), que recién había entrado al juego y Brian Rodríguez (90') sentenciaron la victoria de las Águilas; triunfo que ahora sí lo confirma como el rival a vencer en el certamen de la Liga MX. A segundos del final, Ismael Díaz acortó la distancia para los Panzas Verdes, pero ya no alteró nada. América cortó la buena racha de León como local y se distanció en la cima de la clasificación.
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