Real Madrid rescata empate con Paris FC

Caroline Weir anotó un dramático gol tardío para que el Real Madrid rescatara un empate el martes 1-1 con el Paris FC en la Liga de Campeones Femenina, mientras que el Lyon derrotó 3-1 al también poderoso Wolfsburgo.

Weir anotó en el octavo minuto del tiempo de descuento para negar al Paris otra victoria en Madrid, con las visitantes tratando desesperadamente de mantener la ventaja después de que Lorena Azzaro anotó un penal antes del descanso.

En 2023, el equipo francés venció al Madrid 1-0 con un penal, cuando completó victorias en casa y fuera sobre el club español.

La estrella noruega Ada Hegerberg anotó dos veces en la victoria del Lyon, mientras que Catarina Macario y Sam Kerr anotaron dos veces cada una en la goleada 6-0 del Chelsea sobre el debutante del torneo St. Pölten.

Wieke Kaptein y un gol en propia puerta de Lisa Ebert sentenciaron el marcador en Austria.

Más temprano, Stine Brekken anotó y Vålerenga se mantuvo firme para vencer 1-0 a la Roma, la primera victoria del club noruego en la competición.