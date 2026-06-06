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Real San Luis se queda con el Clásico Potosino

Por Romario Ventura

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Real San Luis se queda con el Clásico Potosino
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      En medio de un ambiente cargado de nostalgia, recuerdos y pasión por el futbol potosino, este viernes se disputó el denominado "Clásico Potosino del Recuerdo", encuentro que reunió a exjugadores históricos del Atlético San Luis y del Real San Luis con motivo de la reinauguración de la nueva cancha de pasto sintético del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo (CDTAR) antiguo Estadio Plan de San Luis.

      La lluvia se hizo presente desde los primeros minutos del encuentro, sin embargo, las condiciones climatológicas no impidieron el desarrollo del partido, que se jugó con gran intensidad sobre el césped artificial mojado y ante la presencia de aficionados que disfrutaron de una tarde llena de recuerdos.

      Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron su intención de brindar espectáculo, protagonizando un duelo dinámico con llegadas constantes en ambas porterías. No obstante, fue el conjunto del Real San Luis el que logró generar mayor peligro al ataque y mostrar una mejor definición frente al arco rival.

      Entre los jugadores que participaron por el cuadro realista destacaron Fausto Ruiz, Gerardo Silva, Víctor Medina, Enrique "Kike" Mireles, Pedro "Choco" Medina, Francisco Cardona, Ildefonso "Pichus" Mendoza y Ferretiz, entre otros exfutbolistas que marcaron época en la institución.

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      Por parte del Atlético San Luis estuvieron presentes figuras como el guardameta Óscar "La Rana" Reyes, Menchaca, Víctor Posadas y otros jugadores que formaron parte de diferentes etapas del conjunto potosino.

      Al final, el Real San Luis impuso condiciones y se llevó la victoria por marcador de 3 goles a 1. Las anotaciones del triunfo fueron obra de Aarón Michel, Fausto Ruiz y Enrique "Kike" Mireles, mientras que Horacio Lizaola fue el encargado de marcar el tanto del descuento para el Atlético San Luis.

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