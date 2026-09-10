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Realizarán una noche mexicana pro bomberos

Por Carmen Hernández

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Realizarán una noche mexicana pro bomberos
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      Ciudad Fernández.- Este próximo sábado se llevará a cabo una noche mexicana a beneficio del cuerpo de bomberos en la plaza principal con la presentación de algunos artistas y venta de antojitos mexicanos. 

      El comandante de los bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que se continúa trabajando en beneficio de los tragahumo y para este sábado en la plaza principal se efectuará la tradicional Noche Mexicana, donde se estarán presentando Adán Hernández, Joram Olvera y Lupita Luna, iniciarán desde las 7 de la tarde.  Así mismo se tendrá a la venta antojitos mexicanos como enchiladas, tamborcitos, pozole, agua de sabores, entre otros. 

      Es por ello que se invita a la población en general para que apoye esta noble causa y acuda a disfrutar de los ricos antojitos, acompañados de la familia, además de disfrutar de momentos de amena convivencia.

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