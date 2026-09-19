Recibe el América a Chivas, en clásico que promete

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CIUDAD DE MÉXICO.- El América y las Chivas se enfrentan en el Estadio Banorte, una edición del Clásico de México que promete. Después de muchos torneos, los dos equipos más populares y ganadores llegan con altas expectativas.

Mientras las Águilas viven una reestructuración con Guillermo Almada al frente, el Rebaño ve fortalecido su proyecto con Gabriel Milito, situación que se ve reflejada en la convocatoria de Rafael Márquez; seis nombres rojiblancos aparecieron en su primera lista con el Tricolor.

"Nos preocupamos por lo de adentro. Sabemos que nuestros jugadores tienen mucha calidad, pueden competir contra quien sea y mañana es el día también para salir y demostrarlo", declaró el capitán Henry Martín, sobre tener menos futbolistas en la Selección Mexicana que el acérrimo rival.

Sin embargo, las Águilas son la plantilla mejor tasada en el Apertura 2026. Con las incorporaciones de Carlos Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Ramos, su valor aumentó. El equipo azulcrema tiene un costo de 141 millones de dólares, según Transfermarkt.

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"Un partido de estos no es un partido cualquiera. Son futbolistas con mucha personalidad los que tienen que jugar. Creo que los tenemos, están en el plantel, pero que mañana se vea", agregó Brian Rodríguez. El Rebaño tiene un valor de 108 millones de dólares. Es la tercera plantilla mejor tasada en la Liga MX, sólo debajo de las Águilas y el Cruz Azul.

El tema del favoritismo, a diferencia de otras temporadas, parece estar inclinado para los rojiblancos, que llegan segundos de la tabla con 17 puntos, uno más que el América. Ambos persiguen al equipo del Toluca.