Recital para el recuerdo

España golea a Turquía y camina firme rumbo al Mundial 2026

Por Agencias

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
España, vigente campeona de Europa, arrolló a Turquía al ganar por 6-0 en Konya, con una triplete de Mikel Merino, este domingo en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Pedri (6, 62) puso la directa rápidamente en el camino hacia la victoria, que Mikel Merino (22, 45+1 y 57) secundó con una pasmosa efectividad de cara la portería turca.

También Ferran Torres (53) se sumó a la fiesta de la selección española que cerró Pedri (62) para liderar el grupo E de clasificación europea con seis puntos, tras ganar a Bulgaria (3-0) el jueves en Sofía.

Los pupilos de Luis de la Fuente no sucumbieron ante el ambiente hostil que anunció el centrocampista turco, Arda Güler, jugador del Real Madrid.

El combinado otomano nunca dio síntomas de tener la capacidad de plantar cara a España e intentar arrebatarle el botín de los puntos. Su defensa dejó espacios para que se movieran los jugadores españoles con comodidad.

Pedri, que marcó con un excelente disparo cruzado al segundo palo, tomó los mandos de un equipo que sueña con conquistar por segunda vez un mundial después de haberlo hecho en 2010 en Sudáfrica.

Aunque no marcó ningún tanto, Lamine Yamal generó desequilibrio desde la banda. Sin embargo, un colosal Mikel Merino, con un hat-trick, llevó en volandas a La Roja, que encadena 22 partidos seguidos sin perder.

La velocidad de juego imprimida por el combinado español resquebrajó las costuras de los turcos, que estuvieron desaparecidos durante todo el encuentro.

