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México rompe Récord Guinness con Ola Más Grande del Mundo (fotos)

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, encabezó la ceremonia oficial y confirmó el logro

Por El Universal

Junio 06, 2026 11:59 a.m.
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Foto: El Universal

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      Sin la presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Ciudad de México logró el Récord Guinness por la Ola Más Grande del Mundo, que recorrió el Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta el Caballito, en Bucareli.

      Desde las 08:00 horas, familias y turistas empezaron a llegar a las inmediaciones del Ángel de la Independencia, desde donde se comenzaron a formar para ser partícipes de la celebración por la que se prepararon durante varios meses.

      Las inmediaciones de Paseo de la Reforma también concentraron a varios vendedores ambulantes, quienes ofrecían productos apócrifos de la Selección Mexicana; mientras más adelante, las mascotas del Mundial 2026 ofrecían fotos con los asistentes.

      Antes de la Ola oficial se realizaron cuatro ensayos generales para afinar la coordinación entre los miles de asistentes que esperaban el momento de verdad; para animar los ánimos, apareció el exfutbolista Francisco "Kikín" Fonseca junto a luchadores, quienes lanzaron el último ensayo.

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      En punto de las 10:19 horas, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, fue la encargada de iniciar la Ola oficial, que empezó en el Ángel de la Independencia y recorrió Paseo de la Reforma al tiempo que los invitados animaban a la ciudadanía a levantar las manos para conquistar el logro.

      Fue a las 10:24 horas cuando la Ola llegó al Caballito (Bucareli) y logró conquistar el Récord Guinness, mismo que fue confirmado minutos después por la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, quien puso a bailar a la gente con la Sonora Santanera y su canción ´La Ola´.

      Lulú, quien asistió al evento, celebró que la Ciudad de México obtuvo el Récord Guinness y expresó a El UNIVERSAL que la ola es representativa del país ante el mundo: "Es de nuestro México, como México no hay dos".

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