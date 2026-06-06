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"Vengo a España para fomentar la reconciliación", afirma León XIV

Felipe VI destaca la labor social de la Iglesia y condena los casos de abuso en su discurso

Por El Universal

Junio 06, 2026 11:47 a.m.
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Vengo a España para fomentar la reconciliación, afirma León XIV
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      "Vengo a vosotros para confirmar, animar e inspirar una renovada fidelidad al Evangelio entre los creyentes y una reconciliación y cooperación más profundas entre las diversas almas de esta nación. Su propia historia sugiere que no una cultura de conflicto, sino una cultura de encuentro, genera estabilidad y prosperidad", expresó el Papa León XIV en su primer discurso en España.

      Papa León XIV impulsa mensaje de paz y reconciliación en España

      "Tras una reflexión más atenta, el mensaje de paz, que en estos tiempos, lamentablemente, suena ingenuo para algunos y provocador para otros, encuentra aceptación en quienes no se limitan a ideologías prefabricadas, sino que están abiertos a la verdad", añadió en español, aprendido en su estancia en Perú.

      Y subrayó: "Invito a todos a abandonar las narrativas divisorias y polarizadoras de su realidad social y su historia, a pasar de simplificaciones estériles a una apreciación de la complejidad. Veo aquí una vocación específica para Europa, de la cual España es protagonista original y fundamental. Es el regalo que el Viejo Continente puede ofrecer al mundo si desea mantenerse joven, como lo son quienes sienten que tienen futuro: apreciar la complejidad, no negarla; rechazar esos enfoques identitarios que parecen simplificarlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos".

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      Recepción oficial y declaraciones del rey Felipe VI

      A su vez, el rey Felipe VI, en sus primeras palabras a León XIV, durante la recepción de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, afirmó que "para los hispanohablantes es un privilegio comprender y usar" el español. "Para todos los hispanos es un privilegio comprender y poner en práctica la lengua que compartimos con usted gracias a sus años de vida misionera y labor pastoral en Perú de la mano de la Orden de San Agustín y como obispo de Chiclayo", afirmó el monarca.

      "Nos sentimos afortunados de estar también muy cerca de todo lo que significa Iberoamérica", añadió.

      A la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real asistieron 250 invitados, entre ellos representantes de las autoridades estatales, el gobierno, expresidentes y miembros del cuerpo diplomático.

      El rey Felipe VI se refirió hoy a los casos de "abuso" dentro de la Iglesia, y sostuvo que quienes los cometieron "no la representan". Refiriéndose a la "enorme labor social" de la Iglesia, el monarca declaró: "Nada puede contrastar más con todo esto que el dolor causado por los casos de abuso, que no pueden ser representados por la inmensa comunidad eclesial".

      Y añadió: "Su claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso de sanación y reparación del doloroso daño. Son para las víctimas, para quienes sufren, para la Iglesia y para la sociedad en su comunidad". Esta es la primera referencia del monarca a los casos de abuso en la Iglesia.

      "La dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros pilares fundamentales". Esta fue la fórmula simbólica elegida por Felipe VI en su discurso durante la ceremonia de bienvenida al Papa.

      En su discurso, el rey también citó la primera encíclica del pontífice, Magnifica Humanitas, calificándola de "texto humanista" que no expresa una visión "catastrófica", sino una "perspectiva de esperanza y optimismo en los seres humanos", especialmente ante los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

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