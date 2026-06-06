FIFA establece objetos prohibidos para juegos del Mundial

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El Mundial 2026 se acerca y, además de los aficionados, las amantes de la moda también lo saben. Si planeas asistir a alguno de los encuentros de la Selección Mexicana, más vale que pongas atención a los objetos prohibidos en los estadios.

Reglas de seguridad y código de conducta en estadios sede

Y es que la FIFA ha implementado medidas de seguridad estrictas, entre las que se incluye la prohibición de ciertas prendas, accesorios y objetos para garantizar la integridad de las y los asistentes.

En De Última te compartimos los detalles para que no le marquen "falta" a tu look.

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¿Qué prendas y accesorios están no llevar a los estadios del Mundial 2026?

De acuerdo con la FIFA, los aficionados deberán cumplir con ciertas normas durante su asistencia a los estadios sede: Banorte, Akron y BBVA, como parte de un Código de Conducta.

Prohibiciones específicas en prendas y accesorios

Y además, en los mismos reglamentos de los recintos se contempla la prohibición de ciertos objetos, puesto que pueden poner en peligro la seguridad o interferir. Estos son los principales:

Prendas de protección para el cuerpo

Los chalecos antibalas y artículos para artes marciales o deportes extremos no están permitidos. Recuerda que antes de ingresar, serás revisado por personal de seguridad y si te descubren con alguno de estos accesorios, podrían quitártelo.

Los corsets tampoco están permitidos; aunque si necesitan para fines médicos, será necesario presentar una receta oficial.

Disfraces que cubran el rostro

Por disfraces, la FIFA y los reglamentos de los estadios se refieren a todo objeto que cubra tu identidad, por ejemplo, cascos, máscaras, sombreros grandes, paraguas e incluso botargas.

En cambio, las prendas con imágenes religiosas, mascarillas médicas y protectores faciales sí están permitidos.

Mientras que en la parte de accesorios, lo principal es no llevar artículos que hagan demasiado bulto:

Bolsas y mochilas grandes

El ingreso de bolsas a los estadios se permite, siempre y cuando tengan una dimensión no mayor a los 30 centímetros y que sean de plástico, vinilo, PVC o cualquier material transparente que permita ver el contenido de su interior.

Las carteras tampoco están prohibidas; sin embargo, deben ser del tamaño de tu mano o que no rebasen los 11 centímetros x 16.5 centímetros, sin importar su color. Y finalmente, las mochilas son un rotundo no.

En cualquiera de los estadios, la revisión de objetos personales será rápida para evitar aglomeraciones y permitir que los aficionados ingresen cuanto antes a vivir la experiencia.

Cámaras y soportes

Ya en el terreno de accesorios tech, el reglamento de la FIFA no permite el ingreso de cámaras de video o cualquier equipo que pueda grabar video o sonido, sea profesional o no, y sus fundas. Lo mismo aplica con los trípodes, monópodes y palos de selfie.

Baterías portátiles

Si pensabas llevar una batería recargable, lo puedes hacer pero sólo una unidad por persona. Más dispositivos de este tipo podrían afectar tu entrada al estadio.

Otro dato es que la batería no puede rebasar los 12 centímetros x 17 centímetros.

Finalmente, tampoco se permitirá el acceso con pelotas, cojines para asiento, cigarros, termos, bancos, sustancias ilícitas y armas.

Antes de acudir a un partido del Mundial 2026, revisa los reglamentos de cada estado anfitrión para que tú y el resto de adicionados tengan una experiencia inolvidable.