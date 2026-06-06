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FGR solicita deportación de exmilitar detenido por ICE

Martínez Chávez enfrenta orden de aprehensión por desaparición forzada de 43 estudiantes en Guerrero

Por El Universal

Junio 06, 2026 11:36 a.m.
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FGR solicita deportación de exmilitar detenido por ICE
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      La Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitará a los Estados Unidos la deportación del exmilitar Enrique Martínez Chávez, presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

      La institución ministerial informó que las autoridades estadounidenses le notificaron la captura de Martínez Chávez en la ciudad de Hawthorne, California, al no haber acreditado su legal estancia en el vecino país del norte.

      Por lo que anunció que se llevarán a cabo las acciones correspondientes para el procedimiento migratorio respectivo y el retorno al país de Martínez Chávez, quien se encuentra detenido en el Centro de Procesamiento localizado en Rancho Road, Adelanto, California.

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      La FGR aseguró que continúa con la indagatoria para determinar la probable participación de Enrique Martínez en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014.

      Señaló que el exintegrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas, misma que fue librada por una juez en el Estado de México.

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