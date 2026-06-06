logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Destaca Mival en el Premio Estatal de Periodismo 2026

Daniel Ortiz y Nallely González, de Pulso, fueron reconocidos por sus trabajos en las categorías de "Noticia" y "Equidad de género"

Por Rubén Pacheco

Junio 06, 2026 10:51 a.m.
A
Daniel Ortiz y Nallely González, los galardonados/Fotos: Pulso

Daniel Ortiz y Nallely González, los galardonados/Fotos: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Editora Mival fue reconocida con dos galardones en el Premio Estatal de Periodismo 2026.

      En rueda de prensa para dar a conocer a los ganadores, el jurado calificador informó que Daniel Ortiz, de Pulso Online, obtuvo el tercer lugar en la categoría de Noticia.

      El reconocimiento corresponde al trabajo del 2 de febrero del 2026 titulado "Nepotismo y aviadores del Bienestar", donde se desglosan presuntas irregularidades en la contratación de personal en la dependencia federal.

      En la categoría de "Equidad de género", el segundo lugar fue para Nallely Yael González, también de Pulso Online, por el trabajo "Parir tras las rejas", que habla sobre la violencia obstétrica como una condena doble de las mujeres en prisión.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Estos reconocimientos destacan la labor periodística de Pulso Online y la editora Mival, que abordan temas sociales y de corrupción con rigor y compromiso.

      LEA TAMBIÉN

      Pulso, Diario de San Luis, cumple 37 años

      Líder en el mercado local, Editora Mival registra el acontecer diario de la entidad

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Destaca Mival en el Premio Estatal de Periodismo 2026
      Destaca Mival en el Premio Estatal de Periodismo 2026

      Destaca Mival en el Premio Estatal de Periodismo 2026

      SLP

      Rubén Pacheco

      Daniel Ortiz y Nallely González, de Pulso, fueron reconocidos por sus trabajos en las categorías de "Noticia" y "Equidad de género"

      Quedan libres dos acusadas por uso indebido de IA
      Quedan libres dos acusadas por uso indebido de IA

      Quedan libres dos acusadas por uso indebido de IA

      SLP

      Redacción

      Las imputadas deberán cumplir varias condiciones durante un año

      Suman 23 accidentes viales por las lluvias
      Suman 23 accidentes viales por las lluvias

      Suman 23 accidentes viales por las lluvias

      SLP

      Rolando Morales

      Percances por condiciones del pavimento mojado: SSPC

      Pozos aún no actualiza ingresos del Predial
      Pozos aún no actualiza ingresos del Predial

      Pozos aún no actualiza ingresos del Predial

      SLP

      Leonel Mora