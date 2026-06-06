Destaca Mival en el Premio Estatal de Periodismo 2026

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Editora Mival fue reconocida con dos galardones en el Premio Estatal de Periodismo 2026.

En rueda de prensa para dar a conocer a los ganadores, el jurado calificador informó que Daniel Ortiz, de Pulso Online, obtuvo el tercer lugar en la categoría de Noticia.

El reconocimiento corresponde al trabajo del 2 de febrero del 2026 titulado "Nepotismo y aviadores del Bienestar", donde se desglosan presuntas irregularidades en la contratación de personal en la dependencia federal.

En la categoría de "Equidad de género", el segundo lugar fue para Nallely Yael González, también de Pulso Online, por el trabajo "Parir tras las rejas", que habla sobre la violencia obstétrica como una condena doble de las mujeres en prisión.

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Estos reconocimientos destacan la labor periodística de Pulso Online y la editora Mival, que abordan temas sociales y de corrupción con rigor y compromiso.