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Ochoa Limón debe recibir el "beneficio de la duda": Badillo

La ahora titular de la CEPC ha desempeñado cargos tanto en el ámbito legislativo como en espacios de gobierno municipal

Por Ana Paula Vázquez

Junio 06, 2026 11:31 a.m.
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Cuauhtli Badillo Moreno / Foto: Pulso

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      Pese a que Nadia Esmeralda Ochoa Limón no acredita experiencia profesional en Protección Civil, gestión de riesgos o atención de emergencias, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, Cuauhtli Badillo Moreno, defendió su nombramiento al frente de la Coordinación Estatal de Protección Civil y sostuvo que debe recibir el beneficio de la duda para demostrar resultados.

      La ahora titular de la CEPC ha desempeñado cargos tanto en el ámbito legislativo como en espacios de gobierno municipal. Antes de asumir esta responsabilidad formó parte del Concejo Municipal de Villa de Pozos y se desempeñó como diputada local en la pasada Legislatura. De acuerdo con la información oficial, su perfil académico incluye estudios en Mercadotecnia y Comunicación.

      Badillo Moreno señaló que la decisión correspondió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y afirmó confiar en la capacidad, profesionalismo y disposición de la exlegisladora. Además, argumentó que la experiencia se adquiere mediante las oportunidades y espacios de trabajo.

      A su vez, ante los señalamientos de nepotismo, Badillo Moreno evitó emitir una valoración sobre la presencia de familiares de Nadia Ochoa Limón en cargos públicos y se limitó a señalar que deben evaluarse los resultados de los perfiles designados.

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      Badillo Moreno informó que invitará a la nueva coordinadora estatal de Protección Civil a reunirse con la comisión legislativa para presentar su plan de trabajo y las acciones previstas para la actual temporada de lluvias.

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