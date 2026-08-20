Red Bull cambia de piloto para el GP de Holanda

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ZANDVOORT.- El piloto de Fórmula 1 lesionado Isack Hadjar se perderá el Gran Premio de Holanda este fin de semana y su equipo Red Bull confirmó el miércoles una mejora para Liam Lawson como compañero de Max Verstappen.

Red Bull solo indicó que Hadjar "sufrió una lesión en la muñeca durante el parón de verano", sin detallar cómo se lastimó el francés.

El neozelandés Lawson vuelve al monoplaza de Red Bull tras ser ascendido desde el equipo filial Racing Bulls.

Lawson tuvo un paso desafortunado de dos carreras con el equipo principal al inicio de la temporada 2025 antes de ser relegado.

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Lawson es noveno en la clasificación de pilotos de la F1, un puesto por debajo de Hadjar, que tiene 68 puntos. El líder Kimi Antonelli suma 219 y el cuatro veces campeón Verstappen era sexto con 109.

El asiento disponible en Racing Bulls en Zandvoort este fin de semana fue para el piloto de reserva Yuki Tsunoda.

"Agradecemos tanto a Liam como a Yuki su capacidad de adaptación mientras los equipos se preparan para el fin de semana y le deseamos a Isack una pronta recuperación", manifestó Racing Bulls.