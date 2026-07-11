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Regina Aguirre llega al ADSL femenil

Por Romario Ventura

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Regina Aguirre llega al ADSL femenil
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      El Club Atlético de San Luis Femenil continúa reforzando su plantel rumbo al Torneo Apertura 2026 con la incorporación de la defensora mexicana Regina Aguirre, futbolista que llega procedente de las fuerzas básicas de Pachuca para fortalecer la zona defensiva del conjunto potosino.

      Regina Aguirre nació el 25 de enero de 2006 en Uruapan, Michoacán, y se desempeña como defensa central. Su formación futbolística se desarrolló en la cantera de las Tuzas de Pachuca, institución donde destacó por su crecimiento y regularidad en las categorías juveniles.

      La zaguera debutó en la Liga MX Femenil durante el Torneo Apertura 2023, cuando apenas contaba con 17 años de edad, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas del club hidalguense.

      Durante su proceso formativo con Pachuca, Aguirre disputó más de 100 partidos como titular, acumuló más de 10 mil minutos de actividad y aportó 14 goles, cifras que reflejan su importancia dentro del desarrollo deportivo de la institución y su capacidad para contribuir tanto en labores defensivas como ofensivas.

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      Con su llegada al Atlético de San Luis, la defensa michoacana buscará aportar juventud, solidez y calidad a la última línea del equipo dirigido para afrontar el Apertura 2026, torneo en el que las potosinas continúan conformando un plantel competitivo.

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