Remontan los Spurs y ganan a Bulls

Chicago.- Dos triples y un feroz rebote defensivo en los últimos sesenta segundos de partido del francés Victor Wembanyama entregaron este lunes a los San Antonio Spurs una gran victoria en el United Center de Chicago contra los Bulls (121-117), que desperdiciaron trece puntos de ventaja en el cuarto período y perdieron su cuarto partido en los últimos cinco.

Wembanyama acabó el partido de Chicago con 37 puntos, doce rebotes, cinco asistencias y cinco tapones en 35 minutos para zanjar una racha de seis derrotas seguidas de los Spurs contra los Bulls.

El francés, número uno absoluto en el ‘draft’ de 2023, metió 17 de sus 37 puntos en el cuarto período.

De’Aaron Fox, en su segundo partido en esta campaña, aportó 21 puntos y Stephon Castle contribuyó con un doble doble de 19 puntos y once asistencias.

Los texanos celebraron su tercera victoria consecutiva y suman ocho triunfos por tres derrotas.