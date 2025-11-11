El Ayuntamiento erogará 31 mdp en aguinaldos

CIUDAD VALLES.- Serán en total 31 millones de pesos de aguinaldo lo que pagará el Ayuntamiento de Valles tanto a empleados como a los policías durante diciembre.

La tesorera del Gobierno municipal, Anel Coronado Aguilar refirió que el recurso de 25 millones de pesos que se pidió en préstamo será el que se utilice para poder pagar la prestación de fin de año y el resto es un recurso que ya tiene disponible el Ayuntamiento, de su guardadito.

Comentó la funcionaria que en el pago a empleados municipales el total que se erogará será de 28 millones de pesos y que tres millones se repartirán entre los policías municipales.

Por lo que descarta problemas para poder cumplir con esta prestación laboral.

