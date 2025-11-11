Enfrentan a policías de Soledad y son detenidos
Dos hombres y tres mujeres fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil de Soledad, por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito y delitos contra servidores públicos.
Los arrestos se realizaron durante patrullajes preventivos en la privada Santa Fe, derivado de acciones desplegadas para combatir la incidencia delictiva.
Cuando los policías transitaban sobre avenida Rioverde, en la colonia mencionada, notaron que un vehículo Seat Ibiza, color negro, circulaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras que ponían en riesgo a otros conductores y peatones, por lo que se le dio alcance para entrevistar a los tripulantes.
Después de varios minutos de diálogo, quienes abordaban el auto se identificaron como José “N”, Edgar “N”, María “N”, Perla “N” y Fátima “N”; todos mostraron una actitud violenta hacia la autoridad, agrediendo física y verbalmente a los agentes.
Luego de proceder conforme al debido protocolo de actuación, se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito y presuntos delitos contra servidores públicos. Asimismo, el vehículo fue asegurado y resguardado en una pensión. Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
