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Rescató el ADSL empate ante Toluca

El cuadro potosino se trajo un punto valioso del infierno

Por Romario Ventura

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Rescató el ADSL empate ante Toluca
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      Atlético de San Luis rescató un empate 1-1 en su visita a Toluca, en el encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026, disputado este sábado en el Estadio Nemesio Diez. El conjunto potosino respondió ante la desventaja con una anotación de cabeza de Rafael Llorente, quien permitió a los dirigidos por Diego Mejía sumar un punto fuera de casa en un partido de constantes oportunidades para ambas escuadras.

      Desde los primeros minutos, el Atlético mostró iniciativa ofensiva. Al minuto 2, Rafael Llorente generó la primera llegada con un disparo dentro del área que fue desviado a tiro de esquina, mientras que Toluca respondió al 6´ con un remate que Gibrán Lajud logró rechazar. Los Diablos Rojos consiguieron enviar el balón a las redes al 18´, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar. Más tarde, al 24´, Llorente volvió a intentarlo con un disparo que pasó cerca de la portería.

      La insistencia potosina continuó al 33´, cuando David Rodríguez participó en una combinación ofensiva y asistió con un pase retrasado a Llorente, cuyo disparo terminó en las manos del guardameta. Toluca también presionó antes del descanso, pero Gibrán Lajud respondió con una intervención importante en un mano a mano al minuto 38, evitando que los locales tomaran la ventaja. Pese a los intentos de ambos equipos, el marcador se mantuvo 0-0 al finalizar la primera mitad.

      Para el complemento, Atlético de San Luis salió decidido a buscar el gol y estuvo cerca de conseguirlo al minuto 51, cuando David Rodríguez enfrentó al guardameta en un mano a mano, pero su disparo se estrelló en el poste. Diego Mejía movió sus piezas con los ingresos de Johan Caicedo, Leonardo Flores, Benjamín Galdames, Miguel García y Juan Pedro Ramírez, con la intención de refrescar el ataque y conservar la intensidad. Sin embargo, al 61´, Toluca abrió el marcador mediante Erick Gutiérrez, quien conectó un remate de cabeza tras un tiro de esquina para establecer el 1-0.

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      La reacción del equipo potosino no tardó en llegar. Al minuto 70, Rafael Llorente se elevó dentro del área y conectó un sólido remate de cabeza para vencer al guardameta y establecer el empate 1-1. En la recta final, ambos conjuntos buscaron el tanto de la victoria y, al 85´, Benjamín Galdames estuvo cerca de darle la vuelta al marcador con un disparo que pasó rozando el poste. No obstante, el tiempo transcurrió sin más anotaciones y los equipos repartieron puntos en el Nemesio Diez. Tras este resultado, Atlético de San Luis regresará a la capital potosina para comenzar su preparación de cara a su siguiente compromiso, programado para el martes 20 de octubre, cuando reciba a Querétaro en una nueva edición del Clásico de la 57. El conjunto rojiblanco buscará aprovechar la localía para sumar una victoria ante uno de sus rivales regionales y continuar su camino en el Apertura 2026.

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