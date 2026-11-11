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Revelan a ganadores del Mérito Deportivo

De las diferentes disciplinas del Premio Estatal del Deporte 2026

Por Romario Ventura

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Revelan a ganadores del Mérito Deportivo
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      El Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE) dio a conocer a las y los ganadores del Premio al Mérito Deportivo, correspondiente a las diferentes disciplinas que integran la edición 2026 del Premio Estatal del Deporte. La ceremonia de entrega de reconocimientos se realizará el próximo viernes 20 de noviembre en el Teatro de la Paz, en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, donde se distinguirá a deportistas, entrenadores y promotores por su desempeño y aportaciones al deporte potosino.

      Entre los galardonados por disciplina se encuentran Ian Alessandro Zenteno Román, en Patinaje Artístico; Ángel Morales Salinas, en Paranatación; María Fernanda Solís Cruz, en Atletismo; Adolfo Vidales González, en Atletismo Máster; y Roberto "Bob" Espinoza Guzmán, en Automovilismo. También fueron reconocidos Edna Sigrid Ramos Falcón, en Taekwondo; Agustín Ordaz Contreras, en Luchas Asociadas; Alan Tadeo Méndez Esquivel, en Levantamiento de Pesas; Ana Paula Pérez Gudiño, en Tenis; Carlo Barriga López, en Squash; y Diego García Berlanga, en Natación.

      En Ciclismo de Ruta fueron distinguidas Jimena Méndez Sánchez, Margarita González Pérez y Georgina Guadalupe Posadas Gallegos. La lista también incluye a Paulo Jasso Mireles, en Ciclismo BMX; Inés Mier Rosillo, en Gimnasia Rítmica; Jared Mejía Flores, en Patinaje de Velocidad; Jesús Gilberto Borrego Lechuga, en Paraatletismo; y Paloma Palacios Rosas, en Natación de Aguas Abiertas, como parte de los exponentes que recibirán el reconocimiento por sus resultados deportivos.

      En la disciplina de Karate, el reconocimiento será para el equipo que participó en la Olimpiada Nacional 2026, integrado por Miranda Banda, Arianna, Julieta, Mayra, Isaac, Sebastián Banda, Uriel, Eder, Orlando, Ángel, Aylin, Valeria, Meztli, Rubén, Andre, Karim y José de Jesús. También se reconocerá el trabajo de sus entrenadores Aarón, Carlos, Lorena, Alfonso y José Ismael, quienes estuvieron al frente de la preparación de los deportistas.

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      Con estos reconocimientos, el Premio Estatal del Deporte 2026 distinguirá a representantes de distintas disciplinas y áreas del ámbito deportivo, destacando el trabajo de quienes contribuyen al desarrollo del deporte en San Luis Potosí.

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